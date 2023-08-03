俄烏戰爭朝着失控方向發展，烏克蘭接連偷襲莫斯科和克里米亞，戲子總統澤連斯基風騷揚言，戰火回到俄羅斯境內是自然和公平之事。然而，這樣做必會惹來俄羅斯強力反擊，普京曾有名言：「當俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹甚麼？」俄方亦一再表明必要時會動用核武，一旦爆發核戰，是否符合美國利益？

就在此際，中東的沙特阿拉伯忽然充當和平大使，將在本月5日為俄烏戰爭舉辦吉達峰會，廣邀全球約30個國家的代表參與，不包括俄羅斯，據悉中國也不出席。眾所周知，沙特跟俄羅斯關係向來平平，甚至因為同為產油國而互相競爭，以至俄羅斯在中東支持什葉派，也跟沙特利益背道而馳。然而，一場美其名曰為俄烏戰爭斡旋的峰會，卻只有烏克蘭出席，欠缺另一主角，究竟能談出甚麼？

很明顯，沙特突然糾合30國參與峰會，目的是要向俄羅斯施壓，尤其美國將派出國家安全顧問沙利文出席，整場峰會背後是否由美國主導，不言自明。當這些國家在美國帶頭下擬定所謂的和談條件，形成「全球共識」，若俄羅斯拒絕接受，在輿論上和道德上便很蝕章，承受的壓力將很巨大。

消息又指，沙特積極爭取中國參與。問題是，中國若出席峰會，幾可肯定會令俄羅斯不悅，若在會上反對「共識」，又要與烏克蘭和其他出席者為敵，計過算過都是划不來。事實上，中國不僅與俄羅斯關係密切，過去亦一直跟烏克蘭友好，與其出席峰會被美國牽着鼻子走，倒不如缺席。

再說，烏克蘭要是繼續堅持寸步不讓，必須俄羅斯交還烏國境內控制區，普京肯定不會同意。最好方法，佔領區繼續由俄羅斯控制，烏克蘭則加入北約謀求保護。