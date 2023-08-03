2018年美國的貿易赤字是6,210億美元，到2022年跳升至9,453億美元，短短4年間急增52%。美國前總統特朗普任內，對貿赤問題深惡痛絕，更將大部分責任歸咎於中國，故由2018年起，華盛頓政府便陸續對中國加徵關稅，但4年下來，整體貿易逆差卻是不降反升。

近年美國的貿赤大幅度飆升，究其原因，是由於華府試圖擺脫對中國的依賴，轉而向其他國家入口貨品。然而普天之下，能比中國貨更價廉物美的選擇，可謂少之又少。譬如美國改向南韓、印度、加拿大等地增購貨物，這些貨物的品質或許不比中國差，但是價格往往高出不少。美國對華加徵入口稅，原本是希望減少貿易赤字，豈料幾經折騰後，問題反倒愈趨嚴重，甚麼叫「偷雞不成蝕把米」，此之謂也。

中國的貨品本已便宜，其他國家實在難以取代，再加上近年恰逢新冠疫情與俄烏戰爭，使全世界的能源價格猛漲，通貨膨脹更是十分熾烈。別的不消說，單看香港，過去4年的電費、車費、食物價格增加多少，這是每一個市民都能夠深切感受的事。環顧全球，中國是少數在疫情期間能保持通脹穩定的地區。其他國家的生產成本急升，中國的通脹卻一直受控，兩相比較，中國貨的價格優勢就更趨明顯。偏生美國政府犯傻，千方百計減少購入廉宜的中國產品，反倒向貴價的加國貨、南韓貨以至歐洲貨招手，如此倒行逆施，貿易赤字又焉能不迭創新高。

美國人不識貨，但世界上識貨者大不乏人，華府掀起貿易戰，並無使中國貨出口量減少。近年東盟進口的中國產品大增，更一舉成為中國的第一大貿易夥伴。我國只要繼續出產優質貨，又何愁沒有好市場？