日本防衞副大臣井野俊郎接受英國《電訊報》訪問時指，若中國大陸武統台灣，或會激起國際支持烏克蘭一樣的回應，日方屆時可能視乎國民意願，決定到底向台提供武器抑或後勤支援。受到已故首相安倍晉三影響，日本政府喜歡炒作「台灣有事即日本有事」論調，惟真實情況卻是「台灣有賊即日本有事」，不可謂不諷刺。

台灣不法分子近來在日本可謂相當活躍，大小通吃的情況值得關注。小至日本千葉縣一間販售餃子的無人店，上月有25歲台灣女性掃走貨架上共值4,000日圓的冷凍蒸餃，僅放下十元八塊便走人，警察找上門，她還辯稱並非「沒有付錢」；一對年約30多歲的台灣年輕男女，被揭以免稅方式總共購買約4.7億日圓的高級手錶及化妝品等商品，出境時並未隨身攜帶商品，聲稱已用國際貨運方式寄出日本，惟寄送單據內容與購買的免稅品紀錄不符，需補稅約4,700萬日圓，但這對「雌雄大盜」沒有繳清稅款就離開日本。

尚未計今年初有台灣訪日旅客失約，電郵不回、電話不聽，令溫泉旅館只能將高檔食材全部作廢，台客事後辯稱是誤會，願意商談賠償事宜；此外，2019年日本警方在山梨縣，搗破台灣電騙集團，日媒詳盡報道台灣人在日本幹下的一票票「好事」，反映岸田文雄政府雖盲撐台灣，但日媒則報道民間所關心的真實情況，折射了民間取態。

日台其實「人情紙咁薄」。日本第11管區海上保安總部早前公布，在中日有主權爭議的釣魚島赤尾嶼周邊日本專屬經濟區內，發現台灣海洋調查船把疑為線纜的物體放入海中，認為疑似進行未經同意的海洋調查，通過無線電要求停止活動。誰會相信日台關係推心置腹？單是一句「視乎意願」已盡露底。