打算參與明年總統選舉嘅美國前總統特朗普，涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果被調查。美國聯邦政府大陪審團日前決定控告佢4條罪，包括密謀欺騙美國、密謀阻礙官方程序、阻礙及企圖阻礙官方認證拜登當選，以及剝奪選民公平選舉權利。

其實，早喺上月中旬特朗普已「預告」佢收到特別檢察官史密斯嘅通知函，指佢被大陪審團列為2021年國會山莊騷亂嘅調查對象，佢已經話「這幾乎代表會被捕和起訴」。當時美媒亦指出，史密斯及其檢察官似乎已搜集了特朗普和其盟友推翻敗選所使用連串策略嘅證據。果不其然，今趟起訴書長達45頁，史密斯喺司法部開記者會，指會確保快速審訊，讓證據盡快呈法庭，並由國民組成嘅陪審團作判斷，佢強調未定罪前，被告仍是清白的。嗱！今次已係4個月內特朗普第3度被刑事起訴，佢嘅競選團隊於社交媒體表示，特朗普一直遵守法律，形容呢宗訴訟係政治迫害，令人想起納粹德國。

呢單嘢有排審，支持前總統特朗普政治行動委員會「拯救美國」日前宣布，上半年總開支達3,000萬美元，其中2,160萬美元係法律開支。可見呢場官司打至完結，訴訟費必然係天文數字。美國有學者料2024年美國總統選舉，最有可能出現拜登總統和特朗普再次對決嘅場面，而從2020年嘅選舉地圖判斷，拜登很可能於選舉中獲勝。然而，不要忘記，特朗普最有力嘅政治工具之一就是不可預測。

儘管特朗普常被批評欠自制力、行事衝動等。然而，從特朗普和拜登身上，你話佢哋熱衷權力也好，卻可見美國能人根本冇所謂「退休」，尤其特朗普，面對一連串刑事檢控仍然堅決參選，就知「美國精神」冇所謂「廢老」！百歲基辛格更係人辦！