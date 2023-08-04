功夫茶：食飯要知米貴　香江居大不易

對亞洲人來說，白飯係主食。呢嗱！粵菜即使蒸條魚或炆煎炒炸嘅菜式，通常都鍾意配碗白飯，撈吓啲魚汁，都覺得好正好好味。港人口頭禪：辛苦搵嚟志在食，日頭猛做，返到屋企，都望有「三餸一湯，白飯任裝」！

各位，時勢唔好，以前啲茶餐廳，有啲從事體力勞動嘅工友，叫碟頭飯順口要「加底」，通常啲餐廳都冇乜所謂；之但係依家惡搵食，有啲茶餐廳白紙黑字：「加底加5元」，看來，可能因為米貴，又要加多兩蚊雞喇！酒樓一碗白飯，多數收10蚊，如今大有可能要15蚊甚元廿蚊。

生活艱難，依家食飯更要知米貴。古人說，一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恒念物力維艱。各位家長、老師，都應該藉着米價狂加，教導小朋友切勿浪費食物。大部分港人以米飯為主糧，本港嘅食米供應主要進口自東南亞國家，例如泰國及越南，而全球最大食米出口國印度上月宣布禁止出口部分種類白米，以平抑國內米價，影響全球食米供應；印度出口嘅食米佔全球供應四成，米價唔應聲上升就奇！據知越泰兩國亦有食米出口商重新談判涉及約50萬噸食米嘅銷售合約。

呢嗱！本身是註冊食米進口商、香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，印度停止部分米出口，現時泰國及越南出口商仍在商議價格，預料供應減少，來貨價會上升約三成，對香港市民會構成一定壓力。佢指政府應開拓更多貨源，譬如內地嘅中國大米，因為設有配額，只有特定供應商可提供，目前仍佔本港米糧少於10%，若然能夠放寬相關限制，相信對紓緩食米價格有幫助；中國大米價格比越南米貴，之不過較泰國米便宜約10%至15%。

黃家和強調，工業貿易署有嚴格嘅食米儲存量要求，目前本港大米足夠全港市民食用兩個月，強調市民毋須恐慌，不必囤積食米。

從過往嘅經驗，功夫茶覺得香港人如驚弓之鳥，歷經口罩荒、廁紙荒，甚至打風一日咁大把，都要去超市掃即食麵、麵包乾糧之類，就知港人心理上極度冇安全感，政府愈叫「存米大把」，港人就愈會去掃貨，大家不妨睇吓，超市啲大米好快又會畀人掃晒！說不定滿街都係「抬米人」，搞出個港版「白米之亂」！各位，依家係衰世，人心虛怯！睇吓個市道，酒吧餐廳輪流摺，吊緊鹽水嘅就大吐苦水，話就話復常，可是生意去唔到以前嘅四成，有啲衰到直頭乞米咁，惟有壯士斷臂快快執咗佢！常言道：不怕米貴，只怕運滯！最弊米貴又運滯，官僚未能因時制宜紓解民困！施政應多「派米」，政策唔好「倒米」！民生多艱，衣食住行樣樣貴，香江居大真不易！