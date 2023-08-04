正論：土地亂象不勝數　官僚塞責如縱容

有土斯有財，土地是香港最珍貴也是最值錢的資源，引起各方覬覦、違規發展不絕如縷，已成城中一景。本來，地政總署和規劃署若有法必依、執法必嚴，土地亂象肯定不會如現在猖獗，可惜事與願違，兩個政府部門互相卸責、互相扯皮，任由土地資源被人予取予求，終於招來申訴專員公署主動調查。

申訴專員將審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管，初步查訊顯示，規劃署每年接獲有關違例發展的投訴超過1,500宗，經調查後確認違規的個案有數百宗，部分屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。此外，傳媒時有報道新界土地涉嫌被違規用作儲物、臨時停車場等的情況。過去3年，公署亦接獲30宗相關投訴。

儘管公署的調查現在才開始，但結果如何，想也想得到。一直以來，官地被霸佔，私人土地被改變用途偷步發展等亂象層出不窮，尤以新界區最常見。僅本報便踢爆，西貢相思灣村土地亂象叢生，不僅有人涉及僭建、亂倒泥頭及斬樹等多項違規事項，「村霸」更霸佔官地僭建碼頭，為其經營的水上活動店牟取暴利。違規事件長期存在，規劃署和地政總署卻無動於衷，直到輿情嘩然，才勉強踢一踢動一動，甚至一度耗用公帑為村霸「執手尾」。至於環保團體屢在新界偏遠之地，發現有人非法填平魚塘、隨意傾倒泥頭「先破壞後發展」，當局一樣隻眼開隻眼閉，鮮有執法。

更不必說，北部都會區的發展大計甫公布，新界土地交易隨即出現異動。有關注團體調查發現，北都發展區內囤地情況氾濫成災，就連一些價值不高、不准發展的魚塘、濕地都忽然炙手可熱，交投旺盛，背後更涉及政界、鄉事和黑幫背景人士，利益錯綜複雜，令人咋舌。

甚至乎，過去屢有權貴被揭發霸佔官地，知法犯法。例如輔警總監兼港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜，被揭2020年5月在西貢村屋住所僭建兼圍封霸佔屋前500平方呎官地，事後他移除圍牆，被政府收回官地，但今年5月，又有傳媒發現上址的鐵絲網及官地牌已經拆除，楊祖賜甚至於去年8月再次申請租用官地作花園及泊車用途，若然獲批，即是將犯法變成合法。

須知道，本港土地稀缺，港府常呻地從何來，以致房屋供應永遠追不上需求，無殼蝸牛只能望樓興嘆。當貧無立錐之地，勢力人士和權貴卻對土地予取予求，連官地都要霸佔，政府不聞不問，毫無公平可言，房屋問題日積月累為政治問題，導致民怨四起，豈是無因？實際上，過去曾有地政督察涉及新界土地發展的賄賂案被判罪成，反映了土地利益催生官商勾結的冰山一角。

正如申訴專員所說，違規侵佔和發展土地若未能及時糾正，將窒礙社會發展，破壞生態環境。怕只怕官僚厚顏成性，塞責成風，批評接受，態度照舊，土地亂象無有了期。