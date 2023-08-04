美國政治依靠其軍事與美元霸權，但基礎還是實質經濟的表現。一是實質經濟不好，如通脹、失業、企業倒閉等，必然引起社會不滿與反應。二是美國的民主政治是選票決定，即使民意可經媒體、輿論製造，還不可能隻手遮天，社會不滿會轉為政治不滿，選舉時投票便會體現出來。美國政治最後還是建基在經濟因素之上。

現時全球不景氣，主因是美元收緊供應、加息與戰火蔓延多國，尤以烏克蘭戰爭影響面最大，但是美國經濟比其他發達國家表現佳，實際上依靠兩個基礎因素。

一是美國國防工業。烏克蘭戰爭帶來對武器和軍用物資的大量消耗，美國經濟在去工業化後，餘下的都與國防工業、武器生產有關。美國全力輸出庫存武器，隨之補充庫存，促使國防工業的生產大增。而且不單止庫存，美國更為準備以後的戰爭，例如與中國的戰爭，儲存大量的軍火武器，美國的國防工業便進入生產的超旺季，整個本土工業，以至海外的零部件配套的生產也相應大增。美國工業進入似戰時生產的階段，由此更衍生出軍火製造商的股價大漲，轉而支撐美國股市的興旺。

二是強美元政策。美元加息與減少供應是推高美元的主要力量，強美元加重了美元和美元資產的避險功能。在戰爭時期，且戰爭緊張的地區廣泛，不單止烏克蘭戰事，美國更在東亞製造事端，引發戰爭恐慌。國際以及個別國家的資金為逃避戰爭與制裁的風險，湧入美國，包括資金擁有者的家族轉移至美國。資金流入和帶來房地產投資及其他消費都裨益美國經濟，抬高股市價格，增強美元匯率，形成在國際戰亂時期美國經濟特好。美國即使外貿財政雙赤字進一步擴大，國家債務急升，經濟還大致向好，在發達國家中成為異數。

戰爭因素便表現在國防工業興旺與強美元之上。正因如此，美國是很難停止戰爭的。停戰帶來國防工業生產相應減少，以美國這樣依賴國防工業的經濟，會迅即進入衰退。而美元加息實際使美國龐大的國債難以為繼，戰爭停止，美元避難作用大減，強美元難維持，美國經濟便可能陷入比2008年更嚴重的大衰退了，這樣的經濟可也便必然顛覆美國國內政治與國外軍事政治的舉動。

當前美債評級下降已是惡兆，若烏克蘭停戰，美國更難維持當前政經格局。