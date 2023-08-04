近期美國連串經濟數字似乎不錯，經濟增長勝預期，通脹明顯回落，債務上限爭議平息，銀行爆雷事件暫告一段落，許多人認為美國已避過衰退危機，轉而看好經濟前景。沒想到國際信用評級機構惠譽力排眾議，突然下調美國長期信用評級，有如澆了一盆冷水，又如揭穿國王新衣，再次反映美國外強中乾的事實，也再次觸動市場對債務危機的憂慮。

惠譽此舉顯然令華府非常不滿，白宮發言人批評下調評級與實際情況不相符，財長耶倫則指基於「過時數據」。其實，存在即合理，惠譽絕不會無緣無故這樣做。另一評級機構標普早在12年前已下調美國信用評級，3大國際評級機構中只有穆迪仍維持原來評級，可見眾人眼睛是雪亮的，難道另外兩家評級機構都看錯？

惠譽下調美國信用評級的原因很清楚，一是財政惡化，二是管治惡化。根據官方推算，未來30年美國政府額外財政缺口將達到114萬億美元，政府債務佔GDP的比例將大增至181%。許多經濟研究都表明，當公共債務佔GDP比例達到78%，經濟表現便會受影響。美國債務早就遠遠超過這個比例，而且還將持續惡化，根本看不到盡頭，有何理由不下調評級？

美國政府的問題是長期入不敷支，只能靠印鈔和發債過日子，以致陷入以債養債的惡性循環。尤其是2008年金融海嘯以來，聯儲局美其名曰實施量化寬鬆政策，實際上就是瘋狂印鈔和發債。到了新冠疫情期間，印鈔機更是日夜轉個不停，直接引發惡性通脹，不得不靠激進加息遏止。目前美國政府債務規模已超過32萬億美元，單是一季度的債務利息就將近一萬億美元，比一年的軍費開支還要多得多，這是何其驚人的數字。國會兩黨曾為債務上限問題鬧得不可開交，後來勉強達成共識暫時解除上限，但根本問題並沒有解決，債務上限無止境地提高，無異於飲鴆止渴，最終必將葬送美元霸權。

中國人說，生於憂患，死於安樂。美國就是因為耽於逸樂，長期缺乏體制改革，不肯務實解決問題，才淪落到靠舉債度日。而華府猶自我感覺良好，動不動就利用美元霸權制裁別國，甚至將俄羅斯剔除出SWIFT並沒收其資產，更是引起全球戒心，不得不重新評估美元資產的價值和安全。目前許多國家正加速去美元化，不正是美國一手造成的嗎？