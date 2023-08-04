美國貴為全球第一強國，理應有大國風範，但事與願違，近年轉了「姓賴」。新冠疫情導致國內死病枕藉，華府甩鍋中國；國家競爭力跌跌不休，又賴中國竊取美國成果；現在連評級機構惠譽都把其信貸評級，由最高的AAA降至AA+，今次又會賴誰呢？無法賴到中國頭上，便怪罪前朝特朗普政府種下惡果。

財長耶倫批評惠譽的決定，稱對方「完全沒有根據」和「基於過時的數據」，忽視了總統拜登政府治理指標的改善，以及美國的經濟實力。白宮發言人巴埃爾亦指出，惠譽提出的降級理由，是由共和黨的極端主義造成，質疑共和黨先是破壞治理和民主，再尋求擴大對富人和企業的稅收優惠，對美國經濟構成「持續威脅」。拜登競選團隊索性將矛頭指向特朗普，把是次降級稱為「特朗普降級」，認為美國現時面對的經濟問題都是特朗普政府造成。

其實不用爭，兩屆政府都是一擔擔、累鬥累而已。這些年，美國兩黨只知相爭，對振興美國經濟毫無作為。尤其聯儲局在拜登執政期間激進升息，導致全球通脹，美國自己也無法獨善其身。更有甚者，美國動輒揮舞制裁大棒，在俄烏戰爭期間任意制裁凍結俄羅斯資產，毫無道理可言，令全世界開始警惕，持有美元資產隨時有失去一切的風險，開始加速去美元化。至於美國國債已超過32萬億美元，佔國內生產總值比例逾120%，相當於每個美國人負債9.4萬美元，令人咋舌；何況經濟增長似有還無，陷入衰退的風險高唱入雲。如此種種，拜登政府束手無策，現在才被惠譽降級已算遲了。

唏噓的是，偌大的國家竟然沒有治國人才，明年總統選舉，隨時又是拜登對決特朗普，試問美國經濟有可能好轉嗎？