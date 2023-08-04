諾貝爾經濟學獎得獎人克魯格曼日前撰文，指中國面臨的經濟困境，跟當年日本不同，兩國同樣受困於「中等收入危機」，但前者的問題只會比後者更嚴重，日本可以危而不危、安然度過，中國一跤跌倒之後，卻可能從此傷重難愈。

克魯格曼的名頭忒大，但讀者諸君可別被他嚇倒，此君喜歡放言高論，素來語不驚人死不休，你如果事事較真，便是輸了。不過是在去年11月，克魯格曼便曾狠批中國應對新冠疫情的封控政策，更預言「領導人的狂妄自大與獨裁主義，會把中國困在無窮無盡的封鎖之中」。然而事實證明，中國領導人既不狂妄、獨裁，大江南北也沒陷入無窮盡的封控當中，就在克魯格曼發表上述「偉論」後的一個月，他便給打臉。2022年12月中國宣布將解除大部分防疫措施，而解禁後很快便達到全民感染，國家經濟並沒有出現大亂象，更沒有出現大崩潰。相反，各省市全面開放之後，全國國民生產總值（GDP）急速反彈，今年頭3個月增長了4.5%，第二季再加速至6.3%。相對於其他國家，今年上半年中國GDP的增速，一點也不遜色於人。

對於這番預言失誤，克魯格曼非但不以為恥，近日又危言聳聽，說中國沒資格步日本後塵，日本可以平穩度過經濟危機，中國則未必有這般幸運。正所謂「好惡亂其中，利害奪其外」，克魯格曼的實學或許沒有問題，但是此君太過反中仇共，不管有理沒理，中國領導人在他眼中，便全是狂妄、獨裁之輩。他的主觀「好惡」如此強烈，又如何能夠慎思明辨，好好看清問題真象？筆者奉勸克魯格曼，日後應考慮別再談論中國問題，以免多講多錯，閣下一生的英名得來不易，何必再平白糟蹋。