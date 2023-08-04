英國某匯款服務公司推出廣告，講述有港人移民英國後，在國家衞生事務局（NHS）當醫生，「努力掙錢照顧在香港身體不便的姊姊，減輕家人的金錢負擔」，隨即被人質疑內容是否真實。移英港人是幸還是不幸，當然不由廣告說了算，應由現實中一個個真實例子來作準。

英國現時通脹高企，物價飛升，打工仔生活緊絀，在英國當醫生是否可以掙得足夠收入來支援家鄉的親人？難怪有網民譏諷：「或者是倒過來吧，『我的家人從香港匯款給我，讓我可以拯救生命』。」NHS員工去年展開漫長的罷工抗爭，原因之一就是不滿薪酬待遇，初級醫生日做逾12小時，時薪與收銀員相差無幾。以此情況看來，有人竟然還能匯款回港照顧殘疾姊姊，既然廣告也提到當事人同時也是位舞蹈員，或許她另有「錢途」。很多事情並不適合毫無保留地詳細交代，各界倘不能領略也不好便斥責廣告弄虛作假。

移英港人生活如何？一位曾高調聲援黑暴手足的醫生可作參考。她移英生活一段時間後也大感沮喪，諸事不順，不但工作上需要重新進行若干研習、考試，加上「無啖好食」，外出用餐又貴又低性價比，心情困擾。這位離港前有頭有面的會長級人物，去到英國也只能從頭適應，其他移英醫生所面對的困難已可思過半。

也不是說所有移英人士必定閉翳，像本欄上月提到出了一位智商162分天才兒童的移英家庭，小神童正計劃出版著作呢，雖然沒有資料顯示這個家庭有否匯款接濟在港親戚，惟不必拍廣告也足證他們的生活是無憂無慮的了。那些終日在網上呻生活艱難的移英港人，為啥不珍惜出版自由，說不定會成為下一個以文字致富的J.K.羅林，以「H.K.羅林」之名拍廣告代言呢。