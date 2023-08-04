名廚楊貫一（阿一）日前病逝。個人和一班友人在1983至1996年間常光顧富臨飯店，舊舖在駱克道，入門即見「阿一鮑魚 天下第一」的題字，乃王亭之（談錫永）所書，非常奪目。

一哥成功的地方在敬業樂業，並以誠待人。當時我們每月約好在富臨聚會一次，都是文化界的朋友，並非每次吃鮑魚。有些小菜常吃，如陳皮蒸牛肉、鮑汁鵝掌。含白果的白粥在上枱前先用瓦煲煮沸，茅根竹蔗水甚清甜，著名甜品乃杏汁官燕，杏汁是自家磨製，不用椰汁。

個人是在富臨學識怎樣吃粵菜的，每個小菜分開上，吃完一個才上第二個，確保每個菜夠熱及原汁原味，因此每個侍應只能管幾張細枱。

一哥親自督師，一會兒在樓面與客人打交道，尤其是熟客，談笑風生。猶記得1987年股災後，一哥安慰我們說，股市遲早必回升，不用擔心，並免費贈送官燕。間中一哥亦會跑入廚房，吩咐工作。

富臨飯店搬過兩次，第一次由駱克道舊舖向東遷了幾個街口，仍在駱克道，第二次才搬到目前的地址。十多年前曾光顧新舖，赫然發現一位王部長仍然在職，舊舖時此女士為二十多歲的少女，最後見她已像阿婆矣，亦足見一哥待伙記之不薄。

最近20年新派粵菜引入西洋的煮食口味，老一輩大都不欣賞。一哥之認真態度，精益求精，已經罕見；其在國際享盛名，獲獎無數，屬眾望所歸。

現時講「阿一鮑魚 天下第一」，竟無人提談錫永兄的題字，亦屬異數。談兄在1980年代創辦全港第一本投資周刊，也是談兄初始約朋友在富臨飯敍，後來加入其他好友，個人才吃到這麼美妙的粵菜！