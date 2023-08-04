號稱台灣諾貝爾獎的唐獎，8月2日舉行頒獎典禮，永續發展獎得主薩克斯在演講時不客氣地指出，台灣天然氣加燃煤佔比高達80%，不是策略，不是去碳化，而像是缺乏長遠規劃的即興演出。他指台灣做出了2025年「非核家園」這樣重大的策略，卻沒有徹底的利弊評估，顯然不太明智。核能應該還是選項之一，而在全球推動去碳化的此時，出口導向的台灣卻將能源大比例依賴石化能源，非但無法達到2050年淨零碳排目標，對台灣產品走出國際恐怕也將形成障礙。

其實薩克斯說的不是甚麼新鮮事，早在10年前就有無數學者專家乃至如我這類評論員，對所謂「非核家園」提出警告，指完全放棄核能對缺乏天然資源的台灣至為不利，事實是反核團體寄予厚望的綠能根本趕不上2025年達到能源佔比20%的目標，到現在即使用最極端的算法，也不過僅佔7%左右，而且已呈現發展遲緩的狀態。未來台灣火力發電恐怕必須佔到90%以上，才可能供應愈來愈增加的用電需求。但薩克斯批評民進黨的能源政策是即興演出，我卻不敢苟同，因為這實際上就是「作繭自縛」；民進黨內許多有識之士其實很清楚「非核家園」不是科學論證，而只是非理性的「信仰」。但由於民進黨在野時過度造神，使得當年鬥爭國民黨的工具，卻反過來變成尾大不掉的「神主牌」，一步步走上搞死台灣的道路。

蔡英文說過2024年後不關她的事，所以毫無作為。但是從中央社與《自由時報》等綠媒都會報道薩克斯的演講，顯示綠營內部開始醞釀，為蔡英文滾蛋後政策大轉彎打好理論基礎。可惜的是，台灣的能源發展已經被民進黨搞爛，未來無論誰接手，都將面對缺電限電的窘境。