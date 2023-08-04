日本排放福島第一核電站核污水入海計劃勢在必行，中方將核污水稱為「核污染水」，日方則強調排放嘅唔係污水，而係經處理並達到安全標準嘅「處理水」。事實係，日本民間都表示，目前仍不知道核污水嘅處理程度，所以難以相信政府所謂排放「處理水」係安全！

呢，一群福島縣嘅媽媽，最擔心輻射對子女健康和環境影響，佢哋通過向專家討教等學會了使用監察儀器，自己做起了監察輻射工作來。天下父母心，有誰不擔心輻射食物會對子女成長健康有影響？南韓因鄰近日本，民間組織及漁民更多是激烈反對，經常手持標語參加集會活動，抗議日本把核污水排海！

日本國內亦質疑聲音不斷，漁業恐生意急跌，齊向政府抗議。據悉，日本首相岸田文雄見反對聲不絕，將親自出馬，直接游說日本漁業組織代表，尋求理解和支持。日本高官亦親自造訪宮城縣和福島縣，爭取漁業界理解，之不過現場漁業人士仍然不安地詢問「能否像現在一樣」。民眾嘅擔心係可以理解，道理不難想像。講真，啲人愛講「玫瑰掉落糞坑，依然係玫瑰」；冇錯，你用水沖洗乾淨，送畀女友，佢唔知好哋哋，知道嘅話，必定惡心，從此翻臉不理你啦！即係咁，跌落污水嘅食物，你話唔會影響健康，照道理，吾人並非活於大饑荒年代，斷估你都唔會有胃口「享用」！所以日本政府成日話「處理水」安全，經得起科學考驗，但即使係真，人們都有心理陰影！

據日媒報道，福島核污水應喺8月18日美日韓峰會後才排放。中國內地和香港係日本海產出口頭兩位目的地，佔相關總出口約四成，屆時內地抽查必更嚴，老朽希望香港把好關，事關食安千祈咪甩漏！