娛圈單打：女神戀愛了　孫仔點算好

嘩嘩嘩，女神戀愛了！南韓天團BLACK PINK陣中最靚女的Jisoo，被踢爆情陷《梨泰院Class》男星安普賢。她被拍到和男方一起步入香閨，隨即承認戀情，成為隊中首位認愛成員，加上憑《Flower》一曲單飛大成功，事業愛情兩得意。

網民除了送上祝福，最離奇是紛紛問「孫仔點算好？」甚至預計英超球隊熱刺季初將會狀態低迷，何解？皆因南韓國腳孫興民屢跟Jisoo傳緋聞，即使雙方再三否認，但外界早已視為一對。如今女神戀愛了，男友不是我，網民擔心「孫仔」失戀，隨時影響在熱刺的表現，哈哈。

Jisoo和孫興民2019年已傳出緋聞，雙方當時矢口否認，不了了之。但事隔兩年，他們因同日從法國坐飛機回國，緋聞由是再囂塵上。網民化身柯南，整合三大證據，力證二人有景轟，包括「孫仔」身在英國卻忽然在巴黎轉機，似乎是為了會合佳人；二人長戴同款手鏈；以及女神曾上傳在英國睇波相。言之鑿鑿似層層，卻始終冇圖冇真相。

今次則不同，有圖有真相，斷到正一正，無從抵賴。安普賢出名身材健碩，高中就讀體育學校，曾是職業拳擊手。後來以模特兒身份出道，憑《梨泰院Class》專橫跋扈富二代一角響朵，看得人咬牙切齒；之後又以暖男形象出演《柔美的細胞小將》，大獲好評；近期則有《今生也請多指教》熱播，人氣漸隆。

儘管在圈中地位與女友仍有一定差距，但安普賢前景看漲，加上對Jisoo呵護備至，外形又登對，大家也就忘記「孫仔」這位過去式吧。