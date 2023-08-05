正論：海陸空輪番出事　豈止氣罐會爆炸

「中國的會爆炸」是知名影星成龍金句，卻在現實中不幸而言中。灣仔一間火鍋專門店，昨日午市時分發生卡式石油氣罐爆炸事件，現場餐具碎裂，石油氣罐裂開，氣體爐飛彈地上，3名食客受傷，涉事氣爐和氣罐由中國製造。火鍋爆炸並非罕見，特別是這類產品不僅食肆常用，家居更是常見，若使用不當，質素成疑，隨時成為都市炸彈。

今次意外沒有釀成嚴重傷亡，誠為不幸中的大幸。肇因目前仍在調查，涉事餐飲集團亦即時將石油氣爐產品全線下架，但無可否認的是，同類的石油氣罐和氣爐，絕大部分食肆以至市民在家打邊爐、食盆菜都有使用，可謂盡入尋常百姓家，一旦爆炸起火，後果絕對不堪設想。

這樣說絕非無的放矢。今年6月，寧夏銀川一間燒烤店發生驚天爆炸事故，造成31人死亡，7人受傷。店舖先是懷疑煤氣洩漏，其後再發現液化石油氣罐閥門故障，店方更換閥門期間釀成慘劇。另外，去年12月，本港有女食客在尖沙咀享用麻辣火鍋，店員疑以酒精液體點火，火鍋隨即爆炸，湯汁四濺，幸好女食客只受輕傷。

至於便攜式石油氣爐爆炸更非鮮見。過去曾有七旬跌打中醫在石硤尾澤安邨使用便攜式石油氣爐煮藥膏時，卡式壓縮氣罐意外跌落滾藥內，氣罐受熱爆開，中醫近一成皮膚燒傷；多年前青衣一間酒樓，亦有食客使用小型石油氣爐食羊腩煲，熄火再撻火，疑氣體洩漏爆炸，羊肉飛濺，燙傷鄰枱男食客手臂。

不怕一萬，最怕萬一。石油氣爐及氣罐若儲存或使用不當，甚至本身質素欠佳，埋下的安全隱患絕對不容小覷，尤其本港民居密集，食肆更是寸金尺土，枱和枱之間沒有安全距離。過去也曾有網民分享經歷，親見鄰枱食火鍋時「搶火」，火舌足有半個人這麼高。

目前，卡式石油氣爐的品質由機電工程署監管，合資格的產品都附有「GU」標誌，署方規定安裝和更換都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行。問題是，有多少食肆和市民會遵守？內地製的石油氣爐產品賣通街，又是否全部領有「GU」標誌？答案顯而易見。

說到底，香港許多問題，不是制度的問題，而是人的問題。官僚敷衍塞責，整個社會得過且過，一味食老本，個個心存僥倖，以為沿襲港英制度便萬無一失，詎料再好的制度若無人認真執行和遵守，同一紙空文無異。更不必說，香港這些年運交華蓋，多麼匪夷所思的事情都會發生，甚至可以毫不誇張地說，海陸空接連出事，豈止打邊爐會爆炸這麼簡單。

君不見，近日舊樓冧石屎不絕如縷，旺角連爆多宗，西灣河一樣有大廈石屎塌下，其後再揭發屋宇署懶政失職，大廈沒有遵守維修令，署方依然沒有執法，監管形同虛設，這不是人的問題是甚麼？

至於離奇交通事故更是無日無之，醉駕、毒駕、危駕輪番發生，不是瘋狂逆線亂飆，就是整架車飛剷行人路，無辜途人白賠性命。如果這些司機有想及後果，如果當局和法庭有嚴厲打擊這些罪行，這些司機還會這麼猖獗嗎？

當然，當警車車禍一樣隔三差五上演一單，一般的瘋狂駕駛實在不足為奇。僅上周五，一輛警察電單車沿尖沙咀九龍公園徑，在一條只准直行的行車線行駛期間，懷疑突然切線掉頭，被沿快線駛至之的士撞倒；然後日前又有一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞；再不然就是與電車相撞，或失控自炒。連執法人員也如此粗心大意、橫衝直撞，香港馬路還有安全可言嗎？

海上慘劇也是接二連三。最經典莫如布氏幼鯨闖入西貢海域，疑被觀鯨船的摩打擊斃命喪香江，漁護署護鯨不力，港府拒絕執法禁止船隻駛近，絕對難辭其咎。而港府拒納諫言，一直不肯將避風塘改為魚骨形泊位並增建消防設施，結果火燒連環船層出不窮。更遑論南丫海難距今多年，延至近日當局才肯召開死因庭，而且至今沒有官員承擔責任。

就連國泰航空，在社會復常不久、市民熱衷外遊之際，竟發生近年最嚴重的航空事故。一架從香港飛往洛杉磯的波音777客機準備全速起飛的時候，尾轆竟然故障需緊急煞停，導致18人受傷，當中更有人骨折，令人震驚。

這些在回歸前以至回歸初期鮮見的亂象，如今卻變成家常便飯，市民出街不是擔心「中頭獎」被石屎擊中，就是憂慮隨時飛來橫禍被車禍奪命，現在連搭飛機也要擔心安全，整個香港極速老化，不論是基建、交通工具、條文制度以至打個邊爐，皆無法令人安心。說香港徒具外表，金玉其外，敗絮其中，絕無誇張！

一個城市的沒落，完全有迹可尋。香港的輝煌已是上世紀的事，今日的特區日薄西山，競爭力全面被內地取代。港產官僚既無大志提升香港發展，更無心神關顧民生安全，只知阿諛奉承，口號治港，最後是蹉跎歲月，坐夠鐘便拍拍屁股走人，這樣下去，香港怎一個愁字了得！