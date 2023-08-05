所謂「中等收入陷阱」，是指國家或地區達到中等先進水平，大部分人的生產力無法突破瓶頸，服務和製造業成本上漲，競爭的優勢逐漸不如低收入地區，因而造成社會困境。日本也面對「中等收入陷阱」，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼卻對該國推崇備至，認為東京政府處理得宜，讓國民安然度過了危機。他對中國的經濟發展則不無鄙夷，認為中國不配與日本相提並論，扶桑國民可以做到的事，龍的傳人卻未必可以。

正如本欄昨日所說，克魯格曼的學術根底或許沒問題，但此君太過反中反共，因而亂了心性，他刻意崇日貶華，好些地方卻歪曲了事實。美國應是成功跨過了「中等收入陷阱」，但如果說日本也跟美國一樣，經濟已經踏上另一台階，則未免有點不盡不實。1989年日經指數曾突破38,000點，如今只剩32,000點，相隔足足34年，股市還未能「見家鄉」，要說日本的經濟好，試問好在哪裏？

早年日本的電子、電器以至汽車業都執世界牛耳，但撫今追昔，一切皆成過去，偌大一個日本，現在似乎再無亮眼的產業支撐，整個國家衰勢已成，克魯格曼即使再竭力唱好，也是無濟於事。

至於日本與中國，實在沒有可比性，中國有14億人口，但是社會發展並不平均，有先富者，有後富者，更有後後富者。雖然上海、北京、深圳等地的人力成本飆升，卻不代表內陸城市的僱傭薪酬也同樣高昂，不是說中國尚有很多人月入少於1,000元人民幣嗎？內地或許有部分城市正面臨「中等收入危機」的考驗，但仍有大量地區尚待發展，當地的生產成本並不昂貴。克魯格曼如此迫不及待要「唱衰」中國，具體原因為何，委實耐人尋味。