美國共和黨抗中的新一波攻勢，就是眾議員金映玉與眾議院的外交關係委員會主席麥考爾、美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席加拉格爾等致函拜登政府，指控「中國藉由芬太尼談判，拿美國人的人命當談判籌碼，達到美國減輕對它人權相關制裁的目的」，要求絕對不可以減輕對大陸的制裁。在我看來，這其實是民主與共和兩黨演出的一場戲，目的是誘使大陸上當，坐實自己的罪名。

美國長年指控大陸在新疆的作為違反人權，並以此為藉口對大陸進行嚴厲制裁；美國也不斷指控芬太尼的藥物濫用問題，源頭來自於中國對芬太尼原料沒有做好管制。現在卻傳出，拜登有意以新疆人權相關制裁作為交換條件，只要大陸承諾願意在芬太尼管制上與美國合作，那美國就可以考慮放鬆對大陸的制裁。這看似美國讓步尋求雙方合作的契機，卻擺明是一場騙局。須知大陸一直堅稱所謂新疆人權問題完全是西方的惡意栽贓，而芬太尼在美國的濫用，是美國自己不願立法更嚴格的加強管制，卻把責任推到大陸頭上。若大陸選擇接受美國方案，用對芬太尼的管控來換取新疆人權相關制裁的鬆綁，豈非等於承認自己過去對芬太尼確實管制不當？也承認自己在新疆人權上確有問題？

美國出爾反爾早已見怪不怪，拜登面臨競選連任的壓力，為了營造自己在外交上的勝利，緩和中美衝突，確實可能用某些條件交換來降溫。但等到連任成功，甚或政黨輪替，之前的承諾隨時都可能用新的藉口推翻，這樣的交換又有何意義？

我認為大陸不用跟美國做任何交換談判，而是用更透明開放的態度訴諸國際，才能讓真相逐漸浮出，不會掉入美國的陷阱當中。