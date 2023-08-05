笑看天下：人類好戰令地球好危險-施友朋 評論員

俄烏戰事反反覆覆，彼此都似在艱苦作戰，再打下去，唯一可以肯定嘅就係生靈塗炭，甚至核戰令世界和平大受威脅！呢，烏克蘭反攻進展緩慢，接受西方訓練嘅烏國士兵逐步投身作戰，之不過短期訓練又叻得去邊吖！

美媒報道，由於烏軍屢屢受挫，已暫時放棄美國教授嘅進攻戰術，改為用火炮和遠程導彈消耗俄軍，同時採用小分隊攻擊戰略奪回數條村莊。改用戰術也不見得會有利，英國安全情報分析員憂慮，該戰略極可能對烏國帶來大規模傷亡、裝備損失和最小領土收益；正是進又唔係，退又冇用！

另一方面，俄羅斯亦不見大勝。英國國防部分析指，俄羅斯過去兩個月可能已組建新的主要部隊，當中包括第25集團軍，以增加烏克蘭戰場嘅俄軍地面部隊縱深。烏克蘭國防部情報總局官員切爾尼亞克聲稱，俄羅斯去年以來喺佔領地內強制動員5.5萬至6萬名男性入伍。俄軍喺街上或少數仍然營業嘅企業把人強行帶走，初時承諾佢哋待在二線或三線服役，但最後送上前線。有學生早上仍在上課，但兩日後已在作戰。

消息是真是假，實難以查證，老朽但知戰爭殘酷，古今中外都一樣。而強徵兵嘅現象，令老朽想起杜甫嘅《兵車行》有句：「爺娘妻子走相送，塵埃不見咸陽橋；牽衣頓足攔道哭，哭聲直上干雲霄！」這不正是「兵者，不祥之器」的道理嗎？

早前俄羅斯首都莫斯科遭無人機攻擊，烏克蘭戲子總統澤連斯基喜不自勝，連忙聲稱「戰火燒回俄羅斯領土」！俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫則表示，如果戰火威脅到俄羅斯領土，不排除會動用核武！明日係二戰日本廣島原爆78周年，梅德韋傑夫之言更令人深感「地球好危險」！