功夫茶：領養寵物應三思　一時興起勿亂試

眾所周知，養寵物絕對唔係一件簡單嘅事。主人除咗要付出大量金錢，仲要付出無限愛心同包容，皆因大部分寵物都好難服侍；正因如此，現代嘅年輕人先會戲稱寵物做「主子」，至於主人嘅地位，亦一步步由「執屎官」下降為「奴才」！之不過，即使會為主人帶嚟煩惱，但寵物同樣會帶畀主人無限嘅歡樂，所以唔少人依然奮不顧身，加入「奴才」行列。

想投身「奴才」，途徑都有好多，例如可以買，亦可以領養。途徑多本來係一件好事，偏偏就係因為太容易，導致好多人缺乏深思熟慮，只因一時興起，就走去養寵物；結果當興致消退，煩惱湧現，嗰啲人咪唔想養囉。咁都未算衰！唔養還唔養，可以託付畀親友，或交畀動物組織啫。最衰就係遺棄，搞到啲寵物變晒流浪動物，既危害動物自身，又影響其他市民！

呢嗱！好似話近日備受網民關注嘅唐狗「金仔」咁。「金仔」原名叫做「嘰嘰」，最初係由一個動物組織照顧，今年5月先獲一名女子領養，當時「嘰嘰」只得兩個月大。本以為可以得到幸福生活，殊不知女子嘅家人竟嫌棄「嘰嘰」太嘈，養咗都冇幾個月，就擅自將「嘰嘰」遺棄喺葵涌貨櫃碼頭附近一個停車場內，直至動物組織嘅義工想跟進「嘰嘰」嘅狀況，才揭發事件。

本身家犬喺野外生存嘅能力已經低，況且「嘰嘰」未到半歲，更令人擔心。於是乎，一班義工連日嚟喺碼頭一帶搜索，仲喺網上發布消息，呼籲網民協尋。皇天不負有心人，事件擾攘多日之後，動物組織尋日凌晨披露，原來「嘰嘰」已獲得好心家庭收留，仲改咗名叫做「金仔」添！從新主人發送畀動物組織嘅照片可見，「金仔」現時不但健健康康，仲不時向新主人撒嬌，證明「金仔」生活得非常幸福，可以話係因禍得福啦！

話說回來，今次事件帶出咗多個問題，其中最受關注嘅當然係：現時各動物組織嘅領養程序係咪太過簡單？何解會畀一個唔知「狗係會吠」嘅家庭，成功領養狗狗呢？無可否認，假如程序過於嚴謹，不利於推廣「領養代替購買」，有可能導致大量被遺棄寵物無人領養；但事實證明，不夠嚴謹同樣係將寵物推向火海，咁點解決呢？

想解決，就要回歸問題嘅根本，避免再有人因一時衝動走去養寵物。最切實可行嘅方法，就係當局針對飼主設立一套考核標準。就好似揸車要有車牌咁，假如養寵物都要考牌，就唔會有飼主唔知狗識吠、貓會周圍跳、兔仔鍾意周圍屙啦！最後都要講多句，知道一切缺點依然選擇去愛，咁先係真愛嘛！