娛圈單打：民選港姐好脫俗　出於污泥不染塵

現屆港姐競選進行得如火如荼，是非同樣不絕如縷，益發令人懷念過去一些經典港姐。2012年港姐季軍朱千雪（Tracy），便是出淤泥而不染的人辦，雖已淡出娛樂圈，但偶然露面仍是令人眼前一亮，加上言行舉止恰如其分，難怪至今仍是網民心中最佳港姐。

Tracy早已成為執業大律師轉戰法律界，去年更兼任HKU SPACE LAW法律行政人員高級文憑講師，美貌與智慧並重。回想她參選港姐期間，憑着甜美笑容成為頂頭大熱，當選後旋即獲TVB力捧，機會之多，羨煞旁人，《EU超時任務》、《踩過界》俱是其代表作。

不過，Tracy對燦爛星途並不留戀，當其他姐仔爭風呷醋謀上位，她則忙於在公餘時間修讀法律，2020年正式成為大律師，隨即離開電視台投奔真正理想。她仍然會接拍廣告亮相幕前，亦不時在社交網更新靚相和近況，人氣至今不衰。

這位「民選港姐冠軍」最為人津津樂道之處，是對感情從一而終。她2019年與青梅竹馬醫生男友拉埋天窗，十分恩愛，日前更上載與老公在巴黎鐵塔拍下的合照放閃，慶祝結婚4周年。原來巴黎是他們私訂終身之地，其後因為3年疫情，苦無機會重遊舊地，現在可以自由自在周圍飛，終於又回到浪漫之都見證情約今生。

這段情緣都可謂上天注定。Tracy與老公出生日子只差3日，二人在同一醫院、同一產房出生，他們的母親因而結成好友，兩家人成為世交。夾到咁，真係世間罕有，難怪一個非君不嫁，另一個非卿不娶。