「戰爭對任何人都沒有好處，除了軍火商。」這是淺顯易懂的道理。俄烏戰爭爆發以來，美國軍工巨頭股價普遍大漲，可見都賺得盆滿缽滿。截至目前為止，美國單是對烏克蘭的軍事援助已將近500億美元，毫無疑問絕大部分落入軍工巨頭腰包。以去年計，美國5大軍工巨頭直接向外國出售的武器和軍事裝備達到1,537億美元，比前年大增48%，這麼好做的生意到哪裏去找？

明乎此，就知美國為何如此好戰。其產業基本上已空洞化，除了軍工和金融，還能依靠甚麼？如果世界上沒有戰爭，軍工企業如何生存？軍工複合體如何維持？這些年美國軍費開支持續增加，佔GDP比例已達3.2%，其中將近一半流向軍工企業。與此同時，美國還不斷催促歐洲及其他盟友增加軍費開支，連德國和日本等二戰戰敗國也準備將軍費開支提高至GDP的2%，最大受惠者當然還是美國軍工企業。

可以毫不誇張地說，整個美國就是一部戰爭機器，而管理戰爭機器的就是軍工複合體。美國軍工企業僱用大批職業說客游說國會，一來促請增加國防預算，二來希望從國防預算中多分一杯羹。據美國網站透露，過去20年，為影響國防政策，軍工企業單是游說費就花了25億美元。由此可見，美國的所謂民主制度，實際上就是政商勾結。大型企業負責人可以通過「旋轉門」進入政壇，而政壇重要人物也可以通過「旋轉門」進入大型企業，互相利用，利益均霑。

過去美國依靠戰爭成為世界霸主，現在依然利用戰爭維護霸權，所以說，俄烏戰爭注定不可避免，也注定成為持久戰，一切都是美國在背後搞鬼。沙特即將主辦烏克蘭問題國際會議，數十國家將派出代表出席，無非為了勸和促談，但殘酷的現實是，美國一日不收手，戰爭就不會結束，談也是白談。

中國人有句老話「國雖大，好戰必亡」，美國人應該好好領會。當今美國無疑仍是唯一超級霸權，還有不少本錢，但架不住長期折騰，遲早有敗光的一天。尤其現在的對手已經不同往昔，美國再也無法予取予攜，別說要同時對付中俄兩國，單獨對付任何一強都未必可以言勝。最大的問題是，美國經濟虛擬化，財政緊絀，債務纍纍，一旦觸發金融危機，美元霸權隨時崩塌，到時還靠甚麼維持戰爭機器？