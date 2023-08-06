今年是韓戰停戰協定簽署70周年，諷刺的是，戰爭幽靈在70年後的今天仍然在朝鮮半島上空飄蕩着。這邊廂，北韓上月底邀請中俄兩國代表團出席在平壤舉行的大規模紀念活動；另一邊廂，南韓也高調紀念韓美結盟70周年，美韓日三國元首本月中更會在美國開會商討加強合作。中俄朝和美日韓對決的新冷戰格局隱然成形，實在令人百感交集。

關於韓戰中各國的得失一直爭論不休，但有一點可以肯定，就是沒有一國是大贏家，可惜如今大家都不記得當年戰爭的慘痛教訓。在美韓步步緊迫下，已令平壤感受到嚴峻威脅。有分析指朝鮮半島正處於停戰以來從未有過的緊張局面，隨時有可能因偶發事件而爆發衝突。但我以為朝鮮半島發生戰爭的機率不高。當兩國都擁有核武器，雙方直接開戰的威脅就會大大降低。畢竟核戰爭之下無贏家，理性的行為體都希望可以避免。這也是俄烏戰爭持續一年多，北約一直不敢直接和俄國開戰的原因。

當前的朝鮮半島也是處於這種局面：6個主要涉事國的一半即中美俄都是核武大國。核武是把雙刃劍，能毀滅對手，也能讓自己滅亡。朝鮮半島一旦開戰導致核戰，帶來的後遺症可說是千秋萬代。大家都投鼠忌器，對小衝突都盡量保持克制。

中美關係亦是如此。按常理推測，在權力加速轉移之際，美國作為現有的霸權國，會愈發擔心中國這個崛起國在強大後會改變現有國際秩序，令自己淪為世界老二，於是傾向發動預防性戰爭。但美國至今仍和中國相當客氣，就是因為中國已具備核報復能力。一旦雙方的衝突升級為不可控的核戰，將給美國帶來不可預估的威脅。