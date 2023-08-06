立法會民政及文化體育事務委員會日前到浙江杭州訪問，藉當地將舉辦亞運會的良機，考察當地體育與文化方面的發展。杭州是歷史名城，有着厚重的文化底蘊，2007年杭州提出打造「全國文化創意產業中心」，2010年國務院批准實施的《長江三角洲地區區域規劃》中，將「建設全國文化創意中心」確定為杭州發展的國家級戰略，文創產業已成當地經濟增長一路奇兵，佔當地GDP約12%。

反觀香港，雖然以中西文化結合自居，電影和流行文化享負美譽，國家也透過十四五規劃、粵港澳大灣區發展規劃綱要，指明香港要發展成為中外文化藝術交流中心，但談不上有大突破，文創產業只佔GDP的4.5%。當然，各地的經濟結構不同，不能單純以GDP的佔比來比較，但亦可說明香港在文創產業仍有很大的進展空間，要將之變成香港經濟發展的新動力。這次訪問杭州及其周邊地區，我體驗他們有四大法寶：深挖傳統文化、善用土地資源、鼓勵投資、無中生有，都很值得香港參考。

深挖傳統文化方面，杭州作為宋代古都是她最重要的歷史名片，當地政府在南宋德壽宮遺址保護原有地基文物的原則上，在原地復原了整座德壽宮，採取了室內展陳、數碼化展示、遺址模擬展示等新技術，將南宋歷史文化活現遊客眼前。香港有沒有一些已湮沒的歷史場景，值得部分復原呢？而一些跟中國近現代史有關的私人業權建築，例如屯門的紅樓和達德學院，其保育和歷史教育也一直欠缺政策。

善用土地資源和鼓勵投資方面，橫店影視城可謂典範，它位於毗鄰杭州的金華市，現為全球最大的影視製作基地，佔地總面積5萬多畝，特色就是為拍攝團隊免費提供場景，然後為影視製作提供一條龍服務，形成影視產業生態圈，更將其拍攝場景包括明清宮苑、秦王宮、清明上河圖、夢外灘、香港街等，轉化成影視旅遊主題公園，為當地每年帶來2,000萬遊客。雖然香港沒有當地如此豐富的土地資源，但也可發揮影視文化的軟實力，歷年紅星和人才輩出，加上近年港片復甦，不少遊客慕名來港打卡這些經典電影場景，將電影結合旅遊，不但能吸引人流，亦能突出香港的文化魅力。中長線來說，香港也需要建設一個新的影視城，製作更多既富有香港特色、也吸引大中華市場的影視作品。

最後，任何一個文化中心都要有很強的包容性和融合性，例如當地將整個舊上海和圓明園作為主題公園的一部分，置身其中有穿越時空的感覺；將其他地方的特色吸納，甚至無中生有，都是文創產業生成的一個很重要部分。香港要發展中外文化藝術交流中心，不能只做引進和展示平台，我們要創作更多新的內容，既要突出「香港味」，也要有「中國風」和「國際範」，如何三者融合再昇華，激發創意動能，政府要有政策，民間要有活力，缺一不可。