正論：易通行頻繁甩漏　系統錯市民承受

香港是一座充滿荒誕的城市，許多常識和道理，有時在本港並不適用。譬如說，誰人犯錯，誰就受罰，夠合理吧！惟在本港，明明是政府犯下的錯，受罰的往往是香港市民；例如港府防疫不力，染病的是市民；又例如執法無能導致治安惡劣，受害的又是市民。到如今，港府無視軟硬件配套發展未完善，在推行「易通行」上操之過急，導致甩漏頻頻；不但一場歡喜一場空，還有市民因此被罰款；這不算荒誕，又算甚麼呢？

港府自詡要把本港打造成「智慧城市」，易通行正是智慧城市藍圖主要措施之一。易通行推行目的是讓司機駕車通過政府收費隧道時，毋須停車繳費，更省時方便。惟自今年5月陸續在全港多條隧道實施後，易通行系統錯漏百出，不是系統偵測異常，就是重複扣錢，甚或車輛無駛經隧道卻離奇被扣錢等。更有甚者，本報昨日接獲車主投訴，指因易通行感應系統有問題，結果他跟足程序指引來使用收費隧道，卻依然被罰款，可謂是駭人聽聞。

涉事車主張先生披露，在易通行實施初期，他已響應政府呼籲，主動申請易通行「車輛貼」，卻疑因服務商人為問題，導致申請失敗，惟有改用「車種貼」暫時代替。新政實施初期多甩漏乃常態，張先生也未有大意，在多次使用「車種貼」通過尖山隧道、獅子山隧道，確認均能成功自動扣款後，才放下心頭大石，繼續使用易通行。殊不知，當張先生放下警覺，才是噩夢的開端。

張先生月初忽然接獲約20封「無繳費通知信」，指因他未在限期內補交隧道費，故要罰款。他翻查紀錄後才發現，原來易通行「時靈時不靈」，平均每10次便有3次未能繳費，加上他曾離港外遊一段時間，到他接獲通知信時，早已超過補繳期限，附加費一再疊加。雖然張先生曾向服務商反映，對方卻要他先繳費後上訴。最終，本應100多元隧道費，張先生被迫繳交7,000多元方能了事。事後，張先生仍心有餘悸，寧願兜遠路，也不願再使用已實施易通行的隧道，避免再墮陷阱。

綜觀今次事件，實難覓張先生的錯處；從積極響應港府號召、跟足程序指引使用「車種貼」等行動來看，張先生已稱得上是奉公守法、一等一良好市民；難道要怪張先生過於信任港府嗎？誰又能料到易通行「時靈時不靈」呢？彷彿首幾次成功繳費只是為了騙取信任一般。況且，當局接獲張先生反映，得知有可能是系統發生問題後，大可以先暫緩繳費，待核實情況後再處理；偏偏當局是要求先繳費後上訴，堅持原告變被告，這做法與「未見官先打八十大板」有何分別呢？

平心而論，從目的到設計內容來說，易通行毫無疑問都是一項便民措施；惟到了實際推行階段，卻擾民不斷，弄得一團糟；造成如今局面，難道不是因為官員的工作做得不夠細緻嗎？最可怕的是，從網上充斥針對易通行的不滿來看，張先生的例子恐怕只是冰山一角，或許已有更多市民身受其害。港府不肯認錯，如何亡羊補牢呢？