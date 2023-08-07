功夫茶：外勞司機成本高　反應冷淡缺漏多

通關復常後百廢待興，有啲政策又唔係濕濕碎、放膽去就掂！冇錯，各行各業嗌救命話請唔到人！呢，政府都知，反應好快咁推出「行業輸入勞工計劃」，批准輸入最多兩萬名外勞，當中小巴及客車司機共佔1,700個名額，第一輪申請今日截止。

小巴司機一向請唔夠人，咁，究竟反應係唔係想像中咁熱烈呢？有小巴商會指，業界普遍持觀望態度，估計首輪反應冷淡。喂，阿哥，乜業界咁難服侍㗎？成日呻唔夠人手，政府畀條生路你哋行，又反應冷淡，想點先？

各位，且聽公共小型巴士總商會主席凌志強尋日喺大氣電波點講，有道是隔行如隔山，由行內人講點都唔會離地，且應更加有說服力。佢話商會旗下嘅十幾條專線小巴路線，現時欠缺逾100個司機人手，首輪合共申請輸入十多名司機。嘩，做乜咁保守，申請都係得十分之一咁大把？佢解釋，外勞到港後要時間考小巴牌，之但係兩地分左軚右軚，運作有異，一旦外勞司機考牌「肥佬」，佢認為政府要設快期，畀司機重考，否則司機如要排期等一年先可以重考，唔通僱主要招呼佢哋食宿一年？阿哥，依家唔係「魚翅撈飯」嘅年代，僱主經營艱苦乜都要「計數」，是以難免仍然持觀望態度。

的士小巴商總會理事長周國強估計，整個小巴業首輪只遞交約200個申請，遠少於當局提供嘅配額，佢解釋，外勞小巴司機月薪最少1.43萬元，計劃下小巴公司要提供住宿，平均一名司機最少2,000元開支，喺「先聘請後考牌」下，兩年合約涵蓋3至4個月考牌和培訓時間，攤勻合約期內外勞司機服務約20個月，每月成本逾兩萬元，將令外勞比本地司機人工更高，認為小巴亦相應必定要向政府申請加價。

政府推行政策，經常被轟思慮欠周，引入外勞司機之際，政府有冇從改善本港小巴及客車司機待遇着手？其實，為何少後生仔甚至大叔入行？講到尾就係待遇差，搵唔到食咯！依家仲要引入外勞同本地司機爭飯碗，你話係唔係笨實加個箍吖？本報亦曾報道「外勞未到先壓價」嘅事實，有議員亦指政府應從科學根據方面交代細化數字，譬如給予本地司機資助補貼事宜，要從根源解決人手問題。

通關後，中港兩地人流激增，跨境巴士公司自然又係急需人手。據悉行業至少缺乏500個司機，喺司機大幅缺乏下，有跨境巴士公司指部分跨境路線未能復辦，喺別無選擇下只好揸頸就命，都係要輸入外勞！業界指聘請外勞明知成本高，但人手緊絀下料會申請200至300個外勞配額。講真，呢啲外勞是否咁快熟悉環境？急就章下會否存在隱憂？目前大家都係估估吓！事關乘客安全，政府有責任跟貼有關事宜。