世界視線：生孩子女性決定　控人口政府設定

當今社會及人口學家面對全球人口問題，基本上有一致共識，就是經濟發展愈走向成熟，生育率自然會下降。這是社會無法改變的因素，來自愈來愈經濟及社會獨立的女性，不願意受生育的束縛。無論懷孕或撫養，所有社會及女性心理因素，都使女性承擔大部分的責任，結果，當今年輕婦女為追求學習的興趣及熱衷、事業上的滿足及成就、個人生活的追求及幸福等，都傾向不生育或少生育，因為她們生孩子及撫養孩子，首當其衝要作出很大的個人犧牲，至於有子女的家庭是否帶來滿足感，也是較遙遠的期望。

一些社會數字可以供大家參考：歐盟研究結果，平均29%的女性為撫育孩子而轉兼職，男性只有6%；薪金方面，生育子女的女性，有61%在10年後薪金還低於生孩子的前一年，這現象使這些女性到退休時會少拿退休金，這才是大問題。

一個社會學研究更顯示，愈有錢的女性生育意願愈低；相反，落後國家因為沒有退休保障，就更傾向多生育「養兒防老」。另一個驚人的數字來自南韓，近年由於經濟飛躍，女性大量就業，南韓女性懷孕率跌至0.78的全球最低。這種下跌現象，其實之前在日本及德國的經濟蓬勃發展期也出現過，只是南韓的發展更極端。

社會學家對人口負增長的國家提出多種解救方案，一種是如美國或德國嘗試引入移民填補負增長的數字，但如何保障不會帶來經濟負擔及種族衝突就很重要。另一種是鼓勵生育，特別是先進國家加強託兒服務及津貼多兒女家庭的兒童生活開支，因為先進國家的孩童食用品的確很昂貴。可惜的是，它們雖然提供了不少生兒育女的優惠，但效果不佳，使不少社會學家及政治領袖對再提升誘因有點不知所措。

如今中國也有像南韓的現象。雖然中國只是趨向中等收入的國家，但由於過去中國社會男女平等教育及就業機會做得好，中國經歷長期經濟高增長，使女性事業心遠高於生育意願，即使政府推出三孩政策，如今亦面臨總體生育率不足。不過，有社會學家認為，一些大國如中、美、德及日本等，可以透過自動化生產補償生產力不足。為了長遠資源及環境保護，應考慮甚麼才是自己國家的最佳人口數目和發展效果。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻