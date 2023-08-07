中澳關係因澳洲前總理極度反華而陷入冰封，但隨着現任總理阿爾巴內塞刻意改善對華關係，兩國逐漸有回暖迹象。中國商務部宣布，下月5日起，終止對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。這道維持了3年的反制措施終於叫停，阿爾巴內塞形容為「一個不錯的結果」。

刻下澳方最關心的，就是希望中國對進口澳洲紅酒的禁令也能解除。說實在，只要澳洲不再盲目隨美反華，解除紅酒禁令只是遲早問題。中國向來是澳洲第一大貿易夥伴，就以大麥為例，澳洲一年生產超過800萬噸金黃大麥，用作釀啤酒和豬飼料，中國過去買下當中超過一半。故此，中澳交惡，是切切實實讓澳洲感到「痛楚」，亦沒有另一個足以跟中國媲美的市場可以取代。

當然，出於盎格魯撒克遜人的傲慢與偏見，他們總有一種見不得中國好的心態。澳洲在軍事上依然緊跟美國大隊，組成AUKUS包圍中國。阿爾巴內塞早前與美國國務卿布林肯會面，表明有信心美國向澳洲出售核動力潛艇的AUKUS協議順利展開。最近美國更千方百計拉攏「小澳洲」新西蘭加入AUKUS，勢要在南太平洋組成核包圍鏈圍堵中國。

這種經濟靠中國、軍事反中國的取態，實在非常矛盾。一方面，澳洲非常清楚經濟上絕對不能失去中國市場；另一方面，他們又視中國崛起為最大軍事威脅，令中澳關係陰晴不定。

其實，中國領導人早已講得很清楚：永不稱霸。中國不過求安穩發展，讓國家安全、讓國民幸福，就是這麼簡單，何況中澳並無領土爭議，根本可以相安無事。偏偏盎格魯撒克遜人就是不信。他們慣於掠奪，永遠只從自己的霸權思維出發，也因此永遠不可能真正了解中國。