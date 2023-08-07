新加坡駐美國大使呂德耀致函美國《華盛頓郵報》，就着該報一篇長文指控新加坡《聯合早報》「親中」作出強烈回應，重申新加坡的外交政策是基於自身利益、不選邊站隊。外交本是一門學問，若玩成脅迫欺壓甚至遭人發文反擊，不可謂不戇居。

呂德耀對「民主黨大報」算是客氣了，他指出，新加坡的媒體和社會是獨一無二的，提供可貴的觀點，對全球對話做出貢獻。此話不僅對有媒體甘願充當政黨宣傳機器搖頭嘆息，亦帶出新加坡底氣足，能夠無懼強權面色而仍能屹立於國際。絕對是聞之者足戒的發言，亞洲某些小弟之國理應自慚形穢。

呂德耀批評那些期望《聯合早報》倣效《華郵》，或期望新加坡倣效美國或中國的想法，均是錯置的期望。新加坡建國總理李光耀早已說過，新加坡小得無法改變世界，應在有限的空間嘗試最大限度的利用，於「巨樹」之間穿梭。有今已走佬的黃絲KOL曾指，人們從政前都應先讀李光耀。你猜新加坡政府內有幾人對李光耀的看法是沒有認知的呢？

李光耀對美國兩黨政治不以為然，更一早預視中美角力的未來發展，他說：「中國人正在盡一切努力追趕。他們正在尖端科技方面與美國競賽，例如將人送入太空、發展美國無法擊落或拒絕承認的全球定位系統。他們明白，如果倚賴美國的全球定位系統，美國將比他們技高一籌。當中國顯示能在太空中將自己的衞星擊落，並能攔截自己的彈道導彈時，他們向美國發出了一個信號：『你們嚇不倒我，我可以擊落你在太平洋上空的導彈。』」美國太空總署上月才因工程導致停電，需借助俄國的通訊系統來向國際太空站發送指令。凡此種種，試問又有否必要急着選邊站來滿足今非昔比的老大哥？