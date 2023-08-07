侯友宜訪日，會見了麻生太郎為首的日本自民黨重要幹部，還會晤了36位日本議員，雙方的親暱互動讓許多台灣人忽然發現，原來不是只有民進黨，國民黨和日本的交情似乎也相當不錯。在民進黨長年刻意營造下，台灣多數民眾都不由自主地產生一種錯覺，好像民進黨是親美日的政黨，國民黨就是親中政黨，柯文哲的民眾黨則是不斷擺盪，到處想畫三角形。但只要稍微了解國民黨的歷史，就知道這完全不是事實，國民黨一直以來，才是最親美日的政黨。

孫中山自己就和日本有深厚的交情，革命運動還得到頗多日本友人的協助。蔣介石自己在日本求學，親日更是不言可喻，抗戰勝利後更聘僱了由日本陸軍軍人組成的白團，協助國軍對抗解放軍。而國民黨政權能夠在台灣站穩腳步，依賴的則是美國的各項援助，可以說親美與親日根本就是國民黨生活的日常。

而雖然兩岸交流後，國民黨逐漸被民進黨定位為親中政黨，那只是國民黨仍然擁有大中國思想，認同兩岸都是同胞，實際上國民黨和民進黨對大陸的主張，基本都是反共不反中，尤其在國民黨內大中國思想逐漸成為非主流，而民進黨近年也刻意模糊化自己的台獨立場後，兩個政黨在兩岸問題上的差異也愈來愈小。甚至很多大陸人已認為，國民黨與民進黨，只是「華獨」與「台獨」的差別罷了。

國民黨即使失去了政權，卻始終在美日都維持着辦公室積極運作聯繫，而參選大位的人一樣要訪美訪日，爭取兩國的認同，卻沒聽說哪個國民黨參選人要訪中爭取支持的。更別提現任黨主席朱立倫最常被人指控的，就是他是美國的線民！所以說國民黨親中，還真是冤枉了國民黨啊！