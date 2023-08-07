聯合國世界氣象組織（WMO）和歐洲哥白尼氣候變化服務中心（C3S）早前已確認，今年7月極可能成為上世紀40年代有紀錄以來全球最熱嘅月份。聯合國秘書長古特雷斯警告，全球已由暖化時代進入沸騰時代。

事實上，全球多地受極端酷熱影響，多處出現嚴重山火、乾旱。有報告指出，如果冇人為造成嘅氣候變化，7月席捲北美和歐洲大部分地區嘅熱浪幾乎冇可能出現。燃燒化石燃料導致地球暖化，亦令中國部分地區遇高溫嘅機會增加50倍。千祈咪低估「熱浪殺人」，墨西哥自3月以來超過100人死於酷熱，而一項研究估計，去年夏季歐洲逾6.1萬人死於酷熱。

「第25屆世界童軍大露營」本月1日至12日喺南韓全羅北道新萬金一帶舉行，來自世界各地，超過43,000名童軍領袖和成員參加，香港童軍總會代表團共有460多名童軍成員參加全期12天嘅活動。之但係受到高溫天氣影響，外媒報道，至今已有數百人中暑，英國、美國及新加坡等代表團已先後離營。香港童軍總會喺社交平台專頁表示，雖然營地持續炎熱，但代表團成員都能喺健康及安全情況下繼續參與營地活動，現階段不考慮離營，但管理團隊將持續高度重視及監察天氣變化、營地設施嘅運作及成員健康情況，並與港府保持密切溝通，一切會以青少年成員嘅安全和健康為首要考慮。

呢嗱！大露營大會公布措施，指會提供充足嘅食水和電解質補充劑、提供陰涼和通風嘅休息區等。之不過，「為之於未有，治之於未亂」，唔通要等到更多童軍中暑先肯結束？講真，如果老朽有兒孫在大露營，此刻都會擔心其是否受得住高溫，為安全計，老朽建議香港童軍總會提早離營，打道回港！