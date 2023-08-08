正論：工業事故爆不停　監管乏力屢奪命

金錢固然重要，然而除了金錢，生命中還有許多人和事值得看重、值得珍惜，諸如家人、朋友、愛人等等。本港打工仔雖是每日拚了命去工作，但無非為了回家後與妻兒吃一頓安樂茶飯，誰又真的想以生命為代價，來換取金錢呢？然而，由於港府監管不力、法例未完善、僱主有疏忽，本港近年接二連三發生多宗工業事故，有人因而殘廢，有人甚至付出生命；只是，一次次血的教訓，始終喚不醒裝睡的官員。打工仔難道只能自求多福嗎？

昨日上午11時許，位於葵涌和宜合道的北葵涌鄧肇堅體育館內，又發生一宗工業事故。一名69歲陳姓維修男工在升降台上進行防漏水工程期間，升降台突然翻側，結果陳男由離地約9米高處墮下，迅即昏迷。縱然在場職員立即報案，惟陳男經救護車送院搶救後，仍回天乏術。事後，執法部門把案件列為「工業意外」，勞工處亦已派員了解，工業傷亡權益會則派員趕赴醫院，希望為死者家屬提供支援。雖說善後工作進展迅速，但一條鮮活的生命就此失去，再迅速也無補於事。

針對事故成因，官方尚未有詳細調查結果，各界亦只能憑現有資訊去推斷及猜測。事主任職維修工人已近10年，經驗豐富，事發前亦未見異常，失足之類的猜測幾乎可以排除。另一方面，涉事升降台的底座面積約1.5米乘1米，設計上容許2個人同時在台上工作，事發時亦只有事主一人在台上，升降台設計有缺陷等亦可排除。坊間現時普遍懷疑是升降台機件故障，不過從現場照片可見，升降台的機身結構未有斷裂，必須深入檢查，方能釐清。

另一說法是指向人為疏忽，懷疑有人不當操作升降台。其中，有前工程師分析意外指，不排除是升降台底部的支撐腳未有足夠展開，導致受力不均，失去平衡引發事故。另有業內人士指，涉事升降台為單臂式設計，屬垂直升降台，懷疑升降台「升得太盡」，加上工人仍需再爬高才可工作，或因而失平衡而墮下。兩種推斷均言之成理，卻也衍生更多問題。例如︰明明升降台下有工人正操作，會發現不了支撐腳未有足夠展開呢？又例如，施工方會使用高度不足的升降台呢？難道事前不知道所需高度嗎？

更惹人質疑的是，維修男工明明已稱得上是在「高空」工作，有前工程師明言，假設事主體重約140磅，從9米高處隨升降台翻側墮下，估計承受的力度達940磅，當事人是「一定死硬」，如此高風險工作，何以現場未見其他保護措施呢？倘若事前加設一層安全網，又或者鋪上軟墊，減輕工人墮下時所承受的力度，很大機會可以避免悲劇發生，何樂而不為呢？

悲哀的是，本港現時並無相關法例監管使用升降台，甚至所謂「升降台牌照」，只需參與供應商現場講解的課程後，即可獲得，這已稱不上是漏洞，而是巨大缺口。港府倘若依然不聞不問，僅針對事故展開調查，又如何保障工人安全呢？本港的悲劇總是循環發生，當局若再猶豫，同類型悲劇恐怕很快就會再次上演。