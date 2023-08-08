世界視線：全球經濟排名　中美印度為首

中國政府經常對內外強調只是全球第二大經濟體。這沒有錯，因為是按市場匯率折算。但這樣強調亦帶有一定的政治計算，就是中國不願當上全球最大的經濟體，目的是保留作為發展中國家在國際貿易中的優待，也避免作為最大經濟體帶來的種種政治經濟困擾。

不過，按購買力平價計算，即是撇除市場匯率的偏差，中國早在2014年已經超越美國成為全球最大經濟體。從上世紀50年代的一窮二白起算，不過是70年的時間，這不能不算是經濟奇迹，亦顯示出中國走的道路是怎樣的符合國情，極其有效。相對於許多發展中國家循歐美指引的民主自由市場主導的道路，中國的選擇證明是更為優越。

以2022年國際貨幣基金組織與世界銀行的計算來看，全球最大10個經濟體依次為中國、美國、印度、日本、德國、俄羅斯、印尼、巴西、法國、英國。美國的規模只是中國的八成，印度為美國的一半，日本為印度的一半，而中國一國已相等於美印以外的7國規模總和。土耳其、意大利與墨西哥居第11至13位，規模與英、法接近，第14位的南韓亦然。

從這些全球經濟規模的第一梯隊來看，歐洲的大國正被新興國家替代，中國替代美國，印度替代日本，俄羅斯、印尼、巴西正在追趕德國，世界再不是歐美白種人發達國家所主宰。

G7已經備受中、印、俄等新興國家的壓力，不用G20來替代G7，正在擴容的金磚國便可與G7分庭抗禮，甚至逐步取代。

這樣的全球各國規模比較，背後還有新興各國更快的經濟增長率。G7的意大利、加拿大已被擠出全球十大之列，再過5年，土耳其、墨西哥、沙特阿拉伯、埃及等都會迎頭趕上，英、法能否保住十大裏的位置，頗成疑問。一方面是人口紅利的因素，另一方面是G7國家的發展戰略已困限於金融服務，實質經濟中生產部分萎縮，資源內耗，難以推動經濟增長。G7的西方陣營在國際競爭中正逐步倒退，例如美國，再不能靠強美元人為地抬高經濟規模和循金融泡沫發展，特別是當美元霸權衰落，美元匯率造成的虛假財富與經濟規模戳破後，美國會把日、德等G7國家拖累，在烏克蘭戰爭和對中、俄等的制裁迫害裏一起墮落。

中國規模龐大，內需和連接其他新興國家的外需，足以推動經濟增長。

研究所所長 陳文鴻