產評：港零售業續捱打　升級轉型謀出路

今年初，原以為防疫終於過去，兩地通關，香港零售業可以迎來生機。詎料今年已過兩季有多，全面的復原未見出現，業界仍然在苦撐，皆因旅遊業客源與整體消費模式起了重大變化，再繼續沿用過去舊思維來經營零售業，看不見出路，得尋求善用大數據，強化物流與供應鏈，線上線下補足，全面提升競爭力來應對挑戰。港府更應有策略地統籌資源協助產業升級轉型，而非只管叫業界把握內地機遇，空洞無物的口號，實無助解決問題。

過去十多年內地經濟高速增長，房地產市場蓬勃發展，造就不少「新富」，內地旅客成香港旅遊業的搖錢樹，也成為港零售業米飯班主，反正客源大、消費力高，躺着也能賺大錢。

不過，經歷了2019年社會動盪，加上3年新冠疫情，好多事情已面目全非。一來，內地經濟疫後復甦都非坦途，房地產市場危機發酵，財富效應消失，內地「豪客」大減。至於本地消費者，不少都適應了疫下生活，由實體零售店消費的模式，改為網上購物，加上通關後兩地交通運輸愈來愈便利，多了消費者北上消費，若非港府多推一輪消費券，零售業景氣只怕更差，奈何庫房也不可能長期門戶大開。

如是者，香港零售業受多面夾擊，景氣遲遲無法重現昔日榮景，何去何從，實是疑問。難怪零售業界與商舖業主大叫救命，黃金地段仍不乏吉舖，即使空置率有所減少，但不少僅為散租舖，行業景氣是旺是淡，一眼看清。

針對消費模式轉變的問題，零售業界得善用大數據，配合物流、提升供應鏈效率，並引入電子支付、自動化營運等元素，迎合智能化與數碼化的新時代需要，這得靠業界調整發展策略，並作出合適的資本投資，實現線上線下優勢互補，以重構出長期增長基礎，行業的綜合競爭力得提升，才有望迎新財路。

至於外來客源方面，內地客既是香港零售業的一大客源，業界也得接受現實，就是內地客的消費習慣改變，不再有大量揮金如土的客人進門。畢竟隨着內地市場加大開放，更多外國品牌直接在內地開店，免稅區試點愈來愈多，內地客用不着必要來港購物。取而代之是新時代下年輕一代因個人興趣等追求具「性價比」的理性消費，這得靠香港零售與旅遊業發掘更多豐富多元的內容主題與服務，做好「香港」品牌來吸引客源。

此外，如今國產消費品牌冒起，並積極拓展國際市場，香港作為國際大都會，有來自世界各地的旅客，實有讓這些國產消費品牌作海外宣傳的戰略價值。業界得思考如何能在這些國產消費品牌的國際化戰略中佔一席位，並着力吸引更多東南亞客源，以彌補傳統國際消費品牌改為直接拓展內地市場，以及中美博弈致歐美商旅客源減少下所產生的收入缺口。

香港零售業捱過了疫情，卻要面對升級轉型的各種挑戰，得抱着再次出發的決心來自救。港府亦宜有策略地在技術、人才培訓、大數據等方面提供支援與鼓勵，這比單次的派錢消費來得更實在，效益更長久。