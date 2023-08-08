美國對中國仍然是打脫鈎戰，當前是禁制美國資金到中國或向中國企業投資，公開說反對脫鈎只是針對美國沒法替代中國進口的商品，能夠替代的還是執行脫鈎。不過，為了保護美國利益，脫鈎是逐步進行，減少風險。

美國資金不投資中國和中國企業之舉，必然會推廣至美國的盟國，迫使它們也在資金上與中國脫鈎，斷絕中國在本國以外的融資能力。這樣的做法也是複製冷戰體制，封鎖中國的海外資金來源，從經濟的最上游來打擊中國的繼續發展。不過，這樣的作用還是有限。中國已不是上世紀50年代時的一窮二白，中國經濟實質上已大於美國，按購買力平價計算，中國規模佔全球的19%，市場龐大，不用依賴海外市場，此所以以內需為主的內迴圈有頗大發展餘地。中國近年進口不少是崇尚外國品牌的消費品，隨着國內生產能力升級，中國產品的性價比優越，中國式的時尚價值也正在形成。除了原材料、能源、供應鏈的分工外，中國依靠進口的範疇正在縮減，暴發戶的消費模式正在轉變。

與此同時，中國出口競爭力依然強勁，還在改善，即使美國推動政治化的貿易戰，中國損失有限，反而促使中國調整生產鏈與供應鏈，一方面進口替代，另一方面更精準地推動出口。中國外貿盈餘仍在大幅增長，中國歷年積累的外貿順差已形成龐大的外匯資金。美國脅迫西方要在資金鏈上與中國脫鈎，不過是迫使中國把在美國龐大的投資抽調回國，以填補缺口，同時對美國及西方的資金市場也會帶來衝擊。

美國開始呼籲中國富人資金捨中國投入美國，用政治恐嚇來加強中國國內的資金外逃美國，企圖以此來減少中國政府拋售美債造成的美國資金缺口。此舉亦足以反映美國在資金斷絕中國的同時，卻害怕中國資金脫離美國。

美國呼籲中國富人資金往美，事實上是針對中國金融的最大漏洞。中國實行外匯管制，並未完全開放資金帳。可是，一直以來資金非法外逃嚴重，特別是2015年起，據官方的國際收支平衡表，反映外逃資金的錯誤與遺漏項目裏，資金額上升至2,000億美元；這幾年有所減少，2022年還有900億美元。美國希望奪取的便是這一類別的非法外逃資金，2015年以來總額已超過萬億美元。中國需要守好這關，否則的話，各方努力都會失敗於此。