從大陸加快統一步伐、應對中美國運之戰、拔掉台灣「倚美謀獨」這顆釘子來看，2024年台灣大選甚麼人、甚麼黨上台執政並不重要，因為他們都反對統一，都會成為美國代理人，執行美國的「一中政策」，他們的大位之爭不過是「狗咬狗，一嘴毛」，他們中的任何人、任何黨都不會違逆美國的意圖，與大陸共商統一。

因此，大陸對台灣大選和各參選人的表現，以及民意走向，並不真正着緊，這有長期以來「不介入台灣選舉」的慣性使然，也有對「台灣選舉結果如何，對中國統一並無太大意義」的判斷，不必浪費精力搭理他們。當然，完全置之不理並非一個好的做法，對台灣選舉，大陸要主動宣傳統一、施壓和介入才有積極的作用，不應消極對待。可惜大陸至今按兵不動，白白放過一個向台灣施加和平統一壓力、展開政治攻勢的大好機會。

目前，台灣社會的政黨、政客、民眾只害怕赤裸裸的「謀獨」會帶來武統，因此他們對「台獨」有所收斂。但他們不擔心、不害怕反對統一會有甚麼後果、會造成武統，因此他們對大陸的和平統一主張、呼籲、送上各種好處並不當回事，更有甚者，把反對統一當成和大陸博弈爭鬥的主打菜。造成這個局面的主要原因，就在於大陸沒有清楚和嚴正地表明，反對統一和謀取「台獨」沒有本質不同，都是在妄圖分裂國家，都是干犯了中華人民共和國的《反分裂國家法》、危害了國家主權和安全。

基於此，大陸必須把「反對統一」的言行主張當成違法行為施以懲處，還應對大選後的台灣當局，提出與大陸商談統一的政治要求，不得以任何藉口、理由把統一問題無限期拖下去，大陸要給出商談統一的時間表。只有打出這張牌，才會對島內的政治形勢、社會民心發生極大的震動和變化，統一的主張和輿論才會在島內走強，再加上解放軍常態化軍巡軍演，人們倒要看看台灣當局反對統一能頂多久！