俄烏戰爭之前，如果有人說世界可能爆發核戰，必定被視為瘋言瘋語，或被視為天方夜譚，惟隨着戰爭不斷升級，核戰已不是瘋言瘋語或天方夜譚，而是正步步逼近的現實威脅。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫日前再次強調，如果烏克蘭在北約支持下反攻成功，奪走部分土地，俄羅斯將不得不動用核武。有人也許認為這是虛言恫嚇，美國更指相關言論「鹵莽和不負責任」，但了解俄羅斯民族性格的人都知道，他們說得出做得到，一旦國家面臨生存危機，來個玉石俱焚一點也不奇怪。正如普京所說：「俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹甚麼？」

倒是美國及北約必須認真考慮，是否真的要與俄羅斯同歸於盡？他們想必沒有這種膽量，否則早就直接派兵介入戰爭，何必遮遮掩掩。無論是綜合實力，還是常規軍力，美國加上北約都遠勝俄羅斯，唯一忌憚的就是俄羅斯龐大的核武庫。有些媚美人士說，美國已有必勝把握，不可能玉石俱焚，俄羅斯玩核武不是其對手。這分明是夜行人吹口哨，玩核武根本沒有贏家，俄羅斯固然會被摧毀，美國也會被抹平，甚至整個世界都會被毀滅。

俄羅斯當然知道動用核武意味着甚麼，所以不到最後關頭，絕對不會走這一步，但是任何人都不能低估戰鬥民族的決心，一旦退無可退，在國家意志面前，其餘一切都是浮雲。美國為何阻止烏克蘭攻擊俄羅斯本土？為何拒絕提供遠程導彈？不就是擔心戰爭失控引發世界大戰或核戰嗎？因為老美比任何人更怕死，比任何國家更怕毀滅。說穿了，美帝的本質就是紙老虎。

一直以來，美國發動或參與的戰爭，幾乎全是在別國土地上進行，除了當年內戰以及二戰時被日本偷襲珍珠港，美國本土從來沒有遭受戰火蹂躪，反而乘機發戰爭財，造就其戰後的經濟繁榮。但今時不同往日，一旦與俄羅斯發生直接衝突，美國本土勢必難逃一劫，畢竟俄羅斯擁有足以令美國從地球上消失的戰略核力量。

老美對此心知肚明，因此顯得矛盾重重，一方面利用這場代理人戰爭消耗俄羅斯，一方面又擔心戰爭失控把自己搭上，這種自相矛盾的心態將其色厲內荏的一面暴露無遺。世界大戰的爆發，既有偶然性，也有必然性，美國肆意到處玩火，終有一天引火自焚，自己葬送霸權。