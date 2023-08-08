蔡英文一直宣稱台美關係史上最佳，美國會協助台灣對抗大陸，但真實狀況究竟如何呢？最近網紅敏迪和美軍印太司令部直接交流，卻得到大相逕庭的答案。當她問太平洋艦隊海上作戰副主任，所謂美軍「已經準備好了」，是準備要提供給台灣甚麼樣的援助呢？這位副主任回答：「太平洋艦隊的任務是提供全面建議給美國國會跟總統，最終還是要由美國總統跟國會做決定，我們認為『我們已經準備好了』，而且會是用最快的速度抵達台海。」

但這位副主任也強調：「世界各國在俄烏戰爭學到的事情就是『團結』十分重要，如果今天其他盟國沒有協助、沒有團結的話，光是太平洋艦隊快速抵達戰場，不是那麼的有辦法防堵中國大陸。」當敏迪詢問印太司令部參謀長，台灣何時才能參加環太平洋軍演時，這位參謀長率直地說：「台灣現在最重要的是訓練，應該要把時間放在訓練，而不是把時間花在那些『閃亮的大型軍演』。」

這兩段回答顯示了：一、太平洋艦隊自認單靠自己，並不能有效防堵解放軍。二、台灣軍隊的訓練不足，沒必要參加軍演。事實是，美軍現在幫台灣擬定的戰略，就是和解放軍打一場烏克蘭式的島嶼城鎮戰，主要目的是用人命拖住解放軍，而不是用海空軍阻絕解放軍的來襲。環太平洋軍演是操練海空協同作戰，美軍艦隊既然根本沒打算要和台灣海軍協同作戰，那又何必讓台灣參加軍演呢？

何況，台灣如果參加軍演，那麼在其他國家不願捲入兩岸紛爭的考量下，很可能軍演就只剩下美國與台灣自己玩了。所以，美國爸爸的大實話，戳破了蔡英文的謊言，台灣人應該認清事實真相，別再被民進黨的喇叭嘴給騙了。