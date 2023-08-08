俄烏戰事近期再度陷入膠着狀態。烏克蘭一方叫囂已久的大反攻，以失利收場；至於俄羅斯一方，在失去精銳僱傭兵集團瓦格納後，明顯沒有繼續進攻的意欲，持續增兵只為鞏固防線。於是乎，在正面戰場上未見大規模交火，兩軍均得以喘息。倒是在戰場外，雙方的小手段頻頻，烏方以無人機、無人艇等方式襲擊俄軍的補給線，或偷襲俄羅斯油輪等；至於俄方，則想方設法向美國施壓，包括與解放軍組成聯合艦隊巡航，一度逼近阿留申群島等。

說烏軍反攻失利，絕非子虛烏有。種種迹象均顯示，烏軍在上輪反攻中損失嚴重，首先是來自俄羅斯國防部的消息。俄國防部上周五聲稱，自烏軍今年6月反攻起，烏軍已損失超過4.3萬人，另損失超過4,900件武器，包括26架飛機、9架直升機、1,831輛坦克及裝甲車。值得留意的是，從損失武器包括為數不少的德製豹2坦克和美製M2步兵戰車可推斷，烏軍已在反攻投入「北約旅」，惟取得戰果不多，損失卻不輕。對於烏軍而言，「北約旅」既是王牌，也是最後的殺着；「北約旅」一旦敗退，烏軍將失去叫板的最後本錢。

無可否認，誇大戰果是戰爭中常見用來鼓舞士氣的手段，俄方說詞自然不可盡信。不過，從俄羅斯防長紹伊古近日連番高調視察前沿指揮所等舉動可推斷，俄軍現時明顯是自信滿滿，深信已牢牢掌握戰場局勢，不然不太可能讓紹伊古視察。畢竟自開戰之初，烏軍一直都有針對俄軍將領的斬首行動，俄軍至今已失去多名猛將，不可能任由紹伊古前往充滿不確定因素的地區。

另一方面，烏方遲遲未有公布新一輪戰果，也佐證了反攻失利的說法；不單止是烏克蘭官方，甚至連「消息人士」或反俄挺烏的網民也偃旗息鼓，才令人確信無疑。須知道，那怕烏軍只是重奪一個外圍小村莊，反俄網民也會興奮得像個孩子，第一時間在網上公布。事實上，部分反俄網民實際是曾經參與或目前正為烏克蘭奮戰的外國僱傭兵，消息來源於前線，自然是又快又準。反過來說，就連他們也沒有好消息分享，可見前線戰況不如理想。

俄烏戰場上另一項值得關注的消息，是烏克蘭開始大規模使用集束彈，且波及平民的次數愈來愈多。截稿前最新一次，是烏軍以4枚155毫米集束彈攻擊頓涅茨克市中心，頓涅茨克經濟貿易大學及一座公寓中彈後起火，其中大學的火勢極其猛烈，當局需動用14輛消防車及近100名消防員灌救。這與烏軍當初為了取得集束彈，許下盡量避免波及平民的承諾相違背，這也反映了烏軍已被不利戰況逼急。倘若戰況持續失控，難保其中一方不會動用其他大殺傷力武器，諸如白磷彈、凝固汽油彈，甚至核武，屆時平民傷亡數字恐怕會直線上升。