功夫茶：狂冧石屎如導彈　巴士穿窿嚇煞人

香港呢個「動感之都」到處都係陷阱，仲要係死亡嗰隻！呢，公立醫院冧燈跌殼塌天花有如家常便飯，冧石屎都係常態，連為病人進行檢查嘅治療桌面都可以斷裂！早前甚至路邊嘅交通指示牌鐵柱都突然冧低，撞你個鬼咯！香港係玻璃之城抑或豆腐渣之都，失驚無神乜都會冧個石破天驚！

各位，功夫茶懷着沉重心情向大家講聲「此生多珍重」，皆因這城市危機處處！呢嗱！旺角新興大廈再有石屎剝落。尋日約9點半，新興大廈高處懷疑有石屎剝落，砸穿途經大廈對開一輛九巴車頂，車頂留有約30厘米乘30厘米嘅破洞，石屎碎散落上層座位及通道，幸冇乘客受傷。

今趟已經係新興大廈喺11日內第二次冧石屎。對上一次係7月29日，該大廈有石屎簷篷剝落，碎片由3米高墮下，跌喺巴士站行人路，幸好當時冇乘客候車；尋日再冧石屎，威力直頭如導彈，試想像一下，連巴士頂都穿咗個大窿，當時樓上座位若有乘客，肯定不堪設想！咁樣冧法，係唔係次次都咁好彩可以大步檻過？

執法部門經調查後，相信上址進行外牆工程時，有一塊約25厘米乘25厘米嘅石屎從高處墮下，砸中涉事巴士，遂以涉嫌「容許物件從高處墮下」拘捕姓廖裝修工程男負責人。屋宇署回應傳媒查詢時，又係例牌廢噏一輪「如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動，包括對違反法例規定嘅人士／註冊承建商提出檢控，以及／或採取紀律處分」。根據屋宇署資料，署方喺2018年8月6日及2019年10月2日發出強制驗樓通知，之但係至今仍然係「未獲遵從」。

「未獲遵從」主因就係受疫情影響，是以一直延期再延期，拖咗咁多年，呢啲成50、60年嘅舊樓，經過日月風霜嘅洗禮，根本拖唔到咁耐，是以冧完可以再冧，冧完外牆可以冧內籠！呢，上月尾晚上，長沙灣青山道某唐樓嘅一間劏房，天花橫樑突然有石屎剝落，擊中兩名巴基斯坦漢嘅頭部。瞓瞓吓覺都中「頭獎」，都真係世事難料。

根據紀錄，本港逾30年或以上樓齡嘅各類私人樓宇多達27,000幢，並將會以每年數百幢嘅數目增加。發展局局長不久前先表示，最近多宗舊樓塌石屎及批盪事件，係對業主及政府一個「好好嘅提醒」喎！佢透露屋宇署已介入為約1,000幢狀況緊急嘅樓宇，進行緊急大廈維修工程，至於仍未委任檢驗人員的900幢樓宇，會陸續向有關樓宇業主發警告信；看來，呢啲極度危樓應要加緊處理，提速提效，冇得再拖，否則官僚未及發警告信，冧石屎天花殺人事件恐已在眼前！