當今世界，美國稱霸、幹掉對手，主要想「不戰而屈人之兵」，也即用各種施壓手段、「顏色革命」、「軟刀子割頭不覺死」，利誘、謊言、欺騙、意識形態大忽悠達到目的，然而這些手段要有效，還是要以美國的強權、武力為後盾。

上述手段無效了，美國就會動武或假手代理人發動戰爭。對特別強硬和比較強大的對手，美國通常是打代理人戰爭。代理人戰爭打不贏，是否親自落場出兵，要視情況而定。早些年，北韓戰場、越南戰場打不贏，美國就出兵，然而傷亡慘重，仍沒打贏。儘管那時美國的武力已十分強大，這些讓美國「吸取教訓」，親自出兵若不能贏，就十分不划算，最終還要談判撤兵，開打時的戰略目的不但達不到，而且喪失地盤，損失慘重，全球丟臉。

後來，科技高速發展，武力更強更精準，更能實施有效的遠距離打擊，摧毀對手，美國就無所顧忌的出兵參戰。先用強大武力痛擊對手的戰力，讓他們沒有還手之力，然後美國大兵閃電行動，佔領對手一切要害機構、權力部門，「斬首」或抓捕或驅趕領導人，摧垮其政權，如對伊拉克、阿富汗。這樣的親自參戰，可保證美軍傷亡極小極微；這樣的出兵，美國認為「打得過」。總之，杮子還要找軟的捏，才能顯出美國的霸權威風，所向無敵。

然而，這些軟杮子，對美國的「危害」其實並不大，美國用不着非要那麼「以獅搏兔」不可。美國這樣做，更多的是要耍威風，要恐嚇其他弱小，張揚老美霸權。老美要是碰到了有核武、敢拚命的硬茬兒，大到中國、俄羅斯，小到北韓，它就要三思而卻步，對伊朗它也十分忌憚，不敢妄動刀兵。

事實上，這4個國家在美國的「國家安全報告」中，都是美國的「戰略競爭對手」，是「安全威脅」。在山姆大叔眼裏，凡是有核武的，不怕它的，都成了美國的威脅，都會讓它十分焦慮，不知如何是好。