剛在沙特阿拉伯結束的烏克蘭問題國際會議引起各種解讀，烏克蘭形容會議「富有成效」，俄羅斯則指西方拉攏發展中國家支持烏克蘭的企圖注定失敗；有些西方媒體則將焦點放在中國身上，認為中方參與會議反映俄羅斯愈來愈孤立。實際上，此次會議既沒有談及甚麼具體內容，也沒有達成任何共識，甚至連一紙聯合聲明也欠奉，所謂富有成效不知從何說起。至於西方刻意炒作中方參與，顯然是為了離間中俄關係，這種小把戲只能自欺欺人，如果中俄關係如此脆弱，還稱得上新時代全面戰略協作夥伴關係嗎？

要想勸和促談，交戰雙方都必須參與，才有可能談出成果，否則根本沒有任何意義。烏克蘭及其西方盟友稱，會議是為了爭取國際社會廣泛支持烏克蘭提出的方案，包括俄羅斯撤走所有軍隊及歸還所有領土，但對俄方的安全關切卻隻字不提，這不是空談嗎？如果西方認為中方關於政治解決烏克蘭危機的12點立場不可接受，又憑甚麼認為俄羅斯會接受烏克蘭單方面提出的方案？既然雙方都不接受彼此的方案，還有甚麼好談？

很明顯，美西方積極促成這次會議，且選擇在非西方國家的沙特舉行，主要是為了拉攏發展中國家以孤立俄羅斯，而不是真正勸和促談。而中方參與此次會議，並不表示放棄中立，更不表示中俄關係有變。會議剛結束，中國外交部長王毅立即與俄羅斯外交部長拉夫羅夫通電話，重申兩國是信得過、靠得住的好朋友、好夥伴，可見西方的挑撥離間只能枉費心機。

近日中俄兩國海軍艦艇編隊在太平洋進行聯合海上巡航，首次出現在美國阿拉斯加附近的國際海域，反映兩國軍事合作層次不斷提高，也反映兩國共同應對美國霸權的立場堅定，絕對不會因為美西方的挑撥離間而動搖。畢竟中俄兩國面對共同的威脅和挑戰，沒有任何理由不合作。俄羅斯備受美西方封鎖圍堵，固然需要中國的支持，而中國也明白，一旦俄羅斯被擊敗被肢解，美西方將轉而集中全力對付中國，到時中國的處境必定比今天俄羅斯困難得多。所以，中俄合作既是各取所需，也是互相照應。

不管怎麼說，世界正朝多極化方向發展，再也不是由美國說了算，各國都有參與國際事務的權利，俄羅斯當然也不可能被排除在外。