上一任國家總理李克強曾說，中國尚有6億人每月收入少於1,000元人民幣。很多看淡中國的評論者喜歡以此為據，說「大國崛起」只是一個遙遠的夢，時至今日，大江南北仍有很多人收入微薄，幾乎不足以餬口。

按理數字是不會騙人的，但你要懂得去看，不能含糊籠統。所謂6億人月入少於1,000元，是按全國人口計算，抑或單計就業人口？當日李總理並無明言，你如要引用，就得先考究清楚。全國14億人口，連帶初生嬰兒與退休老人都計算在內，如果有6億人收入低於1,000元，這情況其實尚可接受，但要是只計就業人口，當中卻多達6億人月入如此微薄，那便十分糟糕。

翻查2022年的統計數字，中國就業人口為7.3億，如果李總理當日所指的6億人，是以就業人口計算，莫非整個神州大地就只有1.3億人，每月收入能超過1,000元人民幣？要是如此，內地人還能如此輕易「買爆歐洲」、「買爆日本」嗎？各位讀者，在你認識的內地人當中，如果對方有正職工作，還有聽說月入會低於1,000元的例子嗎？即使有，恐怕也是罕如鳳毛麟角吧。以此推敲，6億人每月收入少於1,000元，應是以全國人口計算，這情況雖然值得當政者注意，各地方的父母官亦有責任繼續提升百姓的生活水平，但中國的貧窮問題，看來絕非如部分西方評論者所說般嚴重。

香港的人口700多萬，當中也只有約370萬就業人口，沒就職的人跟就職的一般多。如果只用片面的數字去嚇唬人，香港可能也會有以百萬計的人，每月是零收入或者收入少於1,000港元。然而單憑這個數字，卻不代表香港當真有這麼多人是處於赤貧水平。