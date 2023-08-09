美國南方司令部司令、陸軍上將理查森近日向華府智庫戰略與國際研究中心指出，中國在南美洲和中美洲各地修建關鍵基礎設施的努力，正在為中國軍隊在美國家門口建立潛在的落腳點奠定基礎，如同踩進美國的「紅區」。不管紅區、白區，建設世界從來只靠汗水而非口水。不幸地，如此簡單的道理，有些強權就是裝作不懂。

理查森特別提到中國使用軍民兩用技術在巴拿馬運河和麥哲倫海峽等關鍵水道修建深水港，這有可能讓中國官員迅速將這些設施從民用轉為軍用。惟與其他美國軍方官員一樣，理查森認為中國還沒有在西半球建立真正的軍事基地。這種前句吹到天花龍鳳，後句則實際例子欠奉的手法，連捕風捉影也稱不上，極其量只能稱為吹水不抹嘴。其實美國人早有前科，連中國製的巨型貨櫃起重機也指為或涉間諜活動，氣球事件又是說話不盡不實，倘中國人使用內含晶片的無人機瞰察地盤環境，被渲染為使用軍民兩用技術修建深水港，又有何奇？

或許中國在南美洲與中美洲參與工程項目，觸碰到美國人的敏感神經。然而，中國外交部發言人華春瑩，去年在推特發布十多幅圖片，展示多國紙幣上「中國建造」的地標建築，反映中國建造有一定實力與口碑。就連美國總統拜登上月也說，美國的基礎設施在世界排名第14位，中國則位列第二。愈來愈多國家找中國協助參與基建，此乃市場自然而然的合理現象。倘有國家因在地理上較接近美國，竟棄世界第二不用，偏要改找性價比落後中國的國家參與基建，這不是跟自己作對又是甚麼？

美國人在基建上表現名落孫山，卻對位居三甲的中國指指點點，還搬出「紅區」論，無的放矢，作為基建水平的落敗者，會否太沒風度？