本港有不少樓齡六七十年的舊樓，近日紛紛有石屎墜落，擊傷途人或撞毀樓下汽車的擋風玻璃，問題愈來愈嚴重。此等樓宇的住客大都經濟環境欠佳，很多不願意或無力負擔維修費用，屋宇署一再發出修葺令，住戶不理。

此乃極嚴重問題，途人被擊傷或擊斃，不知如何索償，需經專業人士調查，確定石屎來自哪一層才可索償。尤其嚴重的是，倘石屎擊中樓下行駛中的汽車，司機驚慌過度，汽車失控，可引致數車連環相撞，傷亡更慘重。近期旺角通菜街及港島西營盤東邊街就出現石屎剝落事件，幸無傷亡。

屋宇署的修葺令效用不大，其中一個原因可能為，此等樓宇的業權分散，不少住戶為租客，大業主所收的租金不多，或根本已移民外國，因此無興趣拿錢出來維修。面對此困局，政府可明確告訴樓宇業主，將替他們執行所需工程，但需收取行政費用，例如加收兩成。若業主拒交，則將單位釘契，料業主會乖乖繳交矣。另一可考慮方案為，由政府出資，在大廈的二樓外牆鋪設一個鐵絲網，承托着上面跌下來的石屎，則下面的行人及汽車可保平安。但大廈低層住戶料嘈到拆天，蓋鐵絲網有礙觀瞻，且石屎跌落時所產生的聲響會極刺耳，沙塵滾滾亦令人難受，但此乃最快速解決問題的方法。

無論在港島還是九龍的舊區，都需面對此棘手問題，這是典型的歷史遺留下來的問題。特區政府一向的作風是，若然連續出現多宗嚴重事故，屢見傷亡，傳媒鋪天蓋地譴責，才會立刻嚴肅處理。

石屎傷人事件未到此級數，暫時不會特事特辦，隨着時間流逝，舊樓紛紛拆掉，問題會減輕，但未來二三十年還需面對此困局。