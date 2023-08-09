賴清德即將過境美國，再次引發兩岸之間的新波濤，許多人擔心解放軍會有類似甚至超過去年佩洛西訪台的大動作出現，美國訪問學者萊拉里就投書英國《周日衞報》，語出驚人地斷言習近平可能在本月中旬，賴清德過境美國前後襲擾東沙島。

萊拉里認為，台灣「天然獨」已成主流，「和平統一」遙不可及，但想要靠武力攻取台灣，習近平對解放軍卻沒有這麼大的信心，故可能會以攻取東沙島這種風險較低的方法，來逼美國減少對台灣的武器供給。他研判，賴清德8月中過境美國，8月18日拜登將與日韓領導人舉行峰會，而此時日韓澳也正在澳洲附近舉行演習，無法及時趕回南海，所以8月中旬，就是解放軍攻奪東沙島，逼美國上談判桌的最佳時機。

據說這位學者是軍人出身，專長是軍事戰略，我只能說，也許他軍事上有過人之處，但在政治上卻完全不合格。攻取東沙島確實不難，但攻佔這一個小島，不僅會令南海諸國疑慮，讓大陸一直積極推動的「南海行為準則」告吹，也坐實了美國不斷宣傳的「中國威脅論」，給了美國聯合更多國家圍堵封鎖大陸的最佳藉口。而大陸既然採取了實際軍事行動，那麼美國國會就更有理由提供給台灣武器，所謂逼迫美國減少武器或上談判桌的情形，壓根就不會發生。

目前的態勢很明顯，如果大陸真認為「和平統一」沒有希望，那麼解放軍就是要速戰速決，當然是直攻台灣本島，在最短時間內結束戰爭，才能讓國際負面影響降到最低。試想若是俄羅斯當初3天就攻下基輔，還會有後面這些麻煩嗎？台海一旦爆發戰事，就是最終決戰，奪取小島幫自己找來無限麻煩，這種傻事，大陸是絕不會幹的！