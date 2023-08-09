南韓舉行嘅世界童軍大露營一波三折，先後受酷熱天氣影響，再受颱風威脅，結果被迫腰斬。老朽周一已為文講出作為家長嘅心聲：如果老朽有兒孫在大露營，此刻都會擔心其是否受得住高溫，為安全計，建議香港童軍總會提早離營，打道回港。

童軍大露營提早結束，背後暴露南韓喺其總統尹錫悅管治下，國力衰退，根本無力主辦一個來自150多個國家和地區總共逾4.3萬人參加嘅盛會。早喺2021年，已有全羅北道議會議員警告：喺一年最熱時期接待4萬多人，存在衞生醫療風險；去年預演活動也顯露設施不足、活動或要腰斬迹象。

果不其然，大露營紕漏之多簡直嚇死人！講真，即使不是因颱風威脅，都要提早結束！事實係連日有逾2,500人不適，多數因為中暑、曬傷及嚴重受蚊叮蟲咬有關。英國童軍總會代表指大會存在4大問題，直言對籌辦單位屢勸不改感到極失望。大露營一開始已經問題多多，如帳篷、營地浴室及更衣設施簡陋、不足兼不夠衞生；食物變質或不飽肚、食水都唔夠；成人與青少年營地之間冇屏障區隔，期間爆出泰國童軍領袖潛入女子浴室醜聞等。美國、英國、新加坡率先拉隊離開，可謂反應敏捷！

事實上，連南韓輿論都指摘事件令「國家蒙羞」，同時探究是否存在貪腐之類問題。據悉有關活動花咗8年籌備，投入逾7億港元，比最初預算約3億元多出逾倍，如今搞成咁鬼樣，惹起預算去向嘅質疑。令南韓蒙羞嘅事，自從尹錫悅上台後真係一單接一單，如屈辱外交討好日本、美國，上月國家暴雨洪水成災死得人多，佢出訪歐洲不即時回國主持大局，當水深火熱嘅國民透明等。南韓人民看來係時候踢佢落台，否則南韓仲有排「蒙羞」！