旅遊旺季來臨，但訪港旅客人數仍未復常，另一邊廂卻有大量市民爭相離港外遊，導致本地消費及經濟增長遲緩，說好的強勁反彈走數。至日前，多艘大型豪華郵輪先後抵港，帶來數以千計最少已有3年未曾訪港的高消費旅客，對本港的食肆、酒吧及零售店舖本屬天大喜訊。

誰知旅客落船後方發現，作為本港重點旅遊設施的啟德郵輪碼頭，原有的食肆、零售及消閒娛樂店舖竟是十室九空。碼頭外圍亦是荒蕪一片，只見大量隔離檢疫設施和興建中、閒置中的樓盤，鮮有看見路人或車輛。此情此景，說不定還有旅客會以為香港仍然受到疫情困擾。

旅客急欲離開這個「鬼城」，去到啟德跑道盡頭外的繁華鬧市走走，不但找不到自詡服務馳名國際的港鐵車站，想乘坐極具香港特色的雙層巴士要大排長龍，想找出名服務態度差劣的香港的士也是一車難求。步行出市區更是不可能的任務，否則啟德區內的居民、議員和發展商，就不會不斷哀求政府興建單軌捷運系統。再加上超過30度的高溫天氣，成千上萬的訪港旅客自然怨聲載道。

旅客花多了時間等車，自然少了時間消費，令苦候這批大款來訪的商戶隨時見財化水。唯獨是一眾負責旅遊及運輸政策的特區高官，高薪厚糧仍可袋袋平安。

今屆政府新成立的文化體育及旅遊事務局事後表示，會立即約見相關的旅遊及運輸業界探討改善方法，彷彿這幾艘郵輪像似地中海的難民船般，全部都是不請自來，突襲香港，並且嚴重超載。實情是當局一早就知道它們會在何年何日何時，乘載着多少名旅客訪港，也預知需要大量陸路交通在短時間內運載他們到市區，為何不能事先就準備妥當，與業界做好溝通，而是每次都要等到出了事、出了醜之後，才裝忙扮急張羅開會應對呢？

再者，類似的千人排長龍等車鬧劇，自郵輪碼頭剛好於10年之前啟用後，已不知重複上演了幾多個十次，連看新聞的市民和報新聞的傳媒也多少感到厭倦，但有關高官未知是純粹疏忽懶惰，還是根本能力與智力不足，就連這些已事先張揚的試卷和考題都答不到，做不好，表現完全不合格，將「Hello Hong Kong」演繹成「蝦碌香港」！

最離譜的是，當局還聲稱根據現場所見，接駁巴士服務是足夠的，只是旅客使用信用卡支付車費需時而造成延誤。豪華郵輪旅客大多有錢有面有信譽，使用信用卡付款難道也是罪狀？莫非要他們在落船前已準備好港紙零錢或下載好電子付款軟件？

筆者不肯定一程接駁巴士每位乘客要收多少車資，但估計坐滿一輛雙層巴士的總車費也不過一萬幾千。炒掉一名高官，一年省下的公帑應足夠加開上百班車，讓訪港郵輪旅客免費乘坐，省卻排隊付款的時間，增加消費，刺激經濟，何樂而不為？