產評：全球銀行陷險境　金融危機現蹤影

中國最新公布的物價數據顯示，通縮風險上升。時值內房及地方債務危機惡化、水災肆虐，為配合中央政府穩經濟，相信內地銀行業要準備作更大「讓利」。再看美國，繼上半年爆發地區性銀行倒閉潮，再有國際信貸評級機構下調當地一批銀行的信貸評級。在歐洲，意大利政府批准向銀行徵收暴利稅。可見世界經濟景氣瀕臨衰退，監管大棒又磨刀霍霍，作為百業之母的銀行業正身處險境，也在預示這場世紀資產泡沫的爆破，正進入倒數階段。

其實，眼前全球經濟面對的問題，離不開這些年由美國主導全球央行的瘋狂印銀紙派對，以債冚債，維持景氣「表面風光」，結果資產泡沫愈演愈烈，債務泥沼愈踩愈深，短痛變長痛。歐美的通脹問題，煞停了這場無限量寬幣策之旅，近年各大央行激進加息抗通脹，對經濟的「速凍」效應亦正逐步浮現，歐美的房地產市道轉差，科技業陷入收縮期，美國多家地區性銀行倒閉，歐洲大行瑞信陷困被同業吞併，這些事件都絕非偶然。

環顧全球3大經濟體，中國最新公布的進出口數據遜預期，居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）按年齊跌，CPI更陷負值，加大通縮風險。雖然官方仍「口硬」，指不會有通縮，但從最近內地天災和內房危機發酵等問題來看，商品供應雖受影響，但需求跌幅可能更大，從而進一步加大物價下跌的壓力，若連續兩季物價負增長，通縮格局成形，要扭轉市場悲觀情緒，誠然並不容易。

要力挽狂瀾，如今內地只有加大穩資產價格的力度，資本市場固然要設法搞活，防範大型房企火燒連環船更是重中之重，這得靠作為房企債主的銀行配合，協助房企重組資產和債務，甚或研究削債，這將無可避免損及銀行的信貸和盈利能力，最不想見到的，自然是內房債災最終火燒金融體系。

在美國，上月監管機構發布對銀行業改革，提升銀行一級資本要求。近日又有國際信貸評級機構下調美國27家銀行評級和展望，這將加大銀行融資的難度。一旦美國經濟明年初如期陷衰退，當地銀行爆雷事件恐未完。

至於歐洲，傳來意大利政府宣布，向近年受益於利率猛升的銀行業，徵收一次性高達40%的「銀行暴利稅」。銀行蝕錢股東冇人可憐，銀行賺錢卻要交比正常稅率更高的稅款，反映即使是歐洲大國，面對財政緊絀與經濟不景，都要「發窮惡」促商界讓利，不排除其他歐洲國家亦會倣效，意味今年歐洲的銀行業盈利或將迎來「洗劫」。

這些年在超低利率及流動性氾濫的日子，銀行靠資產泡沫下槓桿效應所催生的信貸需求，來彌補超低利率下的利息收入缺口，延續了盈利增長。如今利率雖已回升，但惡劣的經濟景氣正壓抑貸款需求，更劍指債務危機。「黔驢技窮」的政府就打銀行主意，要銀行幫手填氹。作為百業之母的銀行業四面楚歌，接下來可能是裁員、信貸收縮等，也許就響起了一場全球超級金融風暴的前奏。