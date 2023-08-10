正論：土地發展欠透明　最怕北都淪黑箱

港府兩年前提出發展北部都會區的宏圖大計，但雷聲大雨點小，規劃藍圖至今欠奉，唯一公布較多是位於北都之內的「新田科技城」。今年5月，當局表示已擬備新田科技城建議發展大綱圖，計劃破天荒直接向合適企業批地，打破行之有效的公開招標慣例。七大專業學會昨日召開記者會，要求政府制訂公開透明、原則性的產業及批地政策，可謂說出社會有識之士的心聲。

新田科技城總面積達627公頃，當中300公頃預留創科發展，命名為「創新科技園區」，料可提供約7,534萬平方呎樓面面積，相當於17個香港科學園。最矚目的是，港府擬在法定規劃上「容納更廣泛的准許用途」，即用途可隨時轉換為研發、產品開發、大規模生產、人才公寓以及其他相關設施。未來會考慮以公開招標形式以外的方法批地，即直接向「合適的企業」批地發展。至於專門向科研人員提供的「人才公寓」，亦可能免卻城規程序。

換言之，港府一改過去公開招標、經過城規會重重審批的做法，給予新田科技城極大彈性空間。好處是省卻繁文縟節，拆牆鬆綁，加快土地發展。但壞處則是沒有準則，欠缺透明，隨時淪為黑箱作業甚至衍生官商勾結。這就難怪，七大建築學會急忙發聲和獻策，要求政府制訂公開及有原則可依據的批地政策，並要確保新發展區與濕地的和諧關係，不能以發展犧牲保育。

早就有關注團體指出，政府過去也有直接批地，但一般只會以免費或象徵式收費將土地批予社福機構、學校或教堂等，形容直接批地予私人企業做法罕見，批評此舉難讓公眾監察，亦有違多年來拍賣或招標賣地「價高者得」的原則，不可謂沒有道理。須知港府庫房極度依賴賣地所得，高官過去都是以土地發展收入豐厚為北部都會區其中一個賣點，一旦改變批地慣例，「私相授受」蔚然成風，恐會淪為貪污腐敗的溫床。

誠然，深圳發展一日千里，成為國家的硅谷，當中不可或缺的一環，就是向合適創科企業「一條龍」審批土地發展，省卻疊床架屋的審批申請程序，這是值得香港借鏡之處。但一條龍不等於沒有準則，提升效率也不等於黑箱操作。目前北部都會區囤地成風，不尋常土地交易猖獗，背後更是鬼影幢幢，涉及具政府背景人士、地區官員、鄉紳、前政協及黑幫參與其中，企圖藉「插釘」囤地，坐享收地帶來的暴利，甚至染指土地發展分一杯羹，隨時令北部都會區偏離原意，淪為一個又一個地產項目自肥。

多名立法會議員異口同聲批評，上述亂象源於政府一味「口噏噏」，全無發展藍圖和時間表，無規無矩之下，必然令北都發展原地踏步，亂象叢生，蹉跎歲月。北部都會區上接大灣區，只要發展得宜，勢必成為中環以外，香港新金融創科心臟，推動未來數十年發展。問題是，港產官僚毫無魄力，光說不練，而且計劃欠缺社會監察，會否功虧一簣，不能不令人懷疑。